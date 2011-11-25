بسیج نمادی از جانفشانی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی اظهار داشت: بسیج حاصل تفکر الهی امام راحل و هدیه گرانقدر ایشان به انقلاب و ملت ایران است و این نهال امروز به درختی تنومند تبدیل شده که برای همیشه تاریخ منشا خیر و برکت و سربلندی خواهد بود.

وی نقش آفرینی بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: امروز بسیج در عرصه سازندگی و سایر عرصه ها برای خدمت به مردم نقش آفرینی می کند و این از برکات بسیج است.

امام جمعه ایلام با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و برگزاری آیین های عزاداری سید و سالار شهیدان گفت: مبلغان دینی و مذهبی در این آیین ها باید به تبیین و تشریح قیام امام حسین(ع) بپردازند.

وی یادآور شد: آیین های عزاداری و سوگواری ایام ماه محرم باید بدون حاشیه برگزار شود.