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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

حجت الاسلام لطفی:

بسیج نمادی از جانفشانی ملت ایران است

بسیج نمادی از جانفشانی ملت ایران است

ایلام - خبرگزاری مهر: امام جمعه ایلام گفت: بسیج به عنوان شجره طیبه نمادی از جانفشانی ملت قهرمان ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی اظهار داشت: بسیج حاصل تفکر الهی امام راحل و هدیه گرانقدر ایشان به انقلاب و ملت ایران است و این نهال امروز به درختی تنومند تبدیل شده که برای همیشه تاریخ منشا خیر و برکت و سربلندی خواهد بود.

وی نقش آفرینی بسیج در طول هشت سال دفاع مقدس را یادآور شد و گفت: امروز بسیج در عرصه سازندگی و سایر عرصه ها برای  خدمت به مردم نقش آفرینی می کند و این از برکات بسیج است.

 امام جمعه ایلام با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و برگزاری آیین های عزاداری سید و سالار شهیدان گفت: مبلغان دینی و مذهبی در این آیین ها باید به تبیین و تشریح قیام امام حسین(ع) بپردازند.

وی یادآور شد: آیین های عزاداری و سوگواری ایام ماه محرم باید بدون حاشیه برگزار شود.

کد مطلب 1468897

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