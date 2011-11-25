سازمان تبلیغات و اداره کتابخانه های اردبیل تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل ظهر جمعه در انعقاد این تفاهمنامه همکاری طی سخنانی کتابخانه های عمومی را یکی از ابزار های اصلی توسعه فرهنگی در جوامع کنونی دانست و اظهار داشت: مطالعه و کتاب عامل مهمی در رشد فردی و فرهنگی است.

حجت الاسلام مهدی ستوده ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در راستای توسعه فعالیتهای کتابخانه ای افزود: کتابخانه های عمومی استان از لحاظ منابع دست اول در انجام طرحهای پژوهشی و نیز خدمات رسانی کتابخوانی و کتابداری به ارباب رجوع از وضعیت ایده آل و خوبی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه این روند روز به روز رو به بهبود و پیشرفت است، اضافه کرد: برای اینکه فرهنگ مطالعه و اهداء کتاب به عادت تبدیل شده و نهادینه شود، نیاز به تبیین و روشنگری از سوی مبلغین و روحانیت در جامعه است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در این جلسه ابراز داشت: سیاست نهاد کتابخانه های عمومی کشور، فرهنگ سازی مطالعه مفید کتاب در جامعه بوده و نقشه راه نهضت مطالعه مفید از سوی مقام معظم رهبری به نهاد کتابخانه های عمومی تبیین شده است.

ایجاد کتابخانه های مشارکتی اولویت اول

به گفته صادق فرهمند امین انعقاد تفاهمنامه همکاری فیمابین نهاد کتابخانه های عمومی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی در راستای اجرایی و عملیاتی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی تشکیل این جلسه را بررسی زمینه های همکاری و تعامل در امر گسترش فرهنگ مطالعه مفید و حمایت از کتابخانه های واجد شرایط تبلیغات اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: تلاش خواهیم کرد با ایجاد کتابخانه های مشارکتی در خصوص ترویج فرهنگ مطالعه و توسعه فضاهای مطالعاتی همکاری کنیم.

فرهمند امین بررسی وضعیت کتابخانه های تحت پوشش سازمان، ایجاد کتابخانه های مشارکتی، آموزش کتابداری برای کتابداران سازمان تبلیغات، همکاری در طرحهای پژوهشی، تبادل نمونه محصولات فرهنگی، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب و اجرای طرح "کتاب من" در کتابخانه های واجد شرایط تبلیغات را از اهداف این همکاری مشترک برشمرد.

