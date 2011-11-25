جهان چاره ای جز پذیرفتن ایران هسته ای ندارد/ پیامدهای ویرانگر ماجراجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "پی تی آی"، "عمیر کاهانوویچ" اقتصاددان ارشد شرکت کلال فاینانس یکی از بزرگتری کارگزاریهای مالی رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه با اشاره به پیامدها و هزینه های سنگین حمله نظامی علیه ایران اذعان کرد: به احتمال زیاد جهانیان برنامه هسته ای ایران را می پذیرند.

وی تاکید کرد: خطر افزایش قیمت نفت، هزینه های جنگ طلبی و بحران بدهی اتحادیه اروپا سبب می شود تا قدرتهای جهان از انجام اقدامات جدی علیه جمهوری اسلامی ایران منصرف شوند.

کاهانوویچ گفت : متاسفانه به نظر می رسد که ایران هسته ای معقولانه ترین سناریو باشد و بعید است که دنیا گامهای لازم را برای برداشتن ایران از مسیر هسته ای خود بردارد.

همچنین پایگاه اینترنتی "جوئیش کرونیکل" در گزارشی با اشاره به مخالفت چین و روسیه با تحریم ایران نوشت : سفیر روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از تصویب قطعنامه ضد ایرانی اعتبار آژانس و بی طرفی این نهاد بین المللی را به چالش کشید.

این پایگاه اینترنتی با اشاره به قابلیتهای هسته ای ایران و خطرناک خواندن هرگونه ماجراجویی علیه کشورمان نوشت: بی میلی چین و روسیه در اعمال تحریمهای جدید علیه ایران و نگرانی اتحادیه اروپا درباره وضعیت اقتصادی منطقه یورو نشان می دهد هیچ گزینه ای برای افرادی که در پی توقف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران هستند وجود ندارد.

این در حالی است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش برای منحرف کردن جهانیان از صدها کلاهک هسته ای این رژیم که بزرگترین خطر برای صلح و امنیت است، به زعم خود برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تهدیدی برای جامعه جهانی توصیف کرده است.