توسعه صندوق های فعالیت کشاورزی زنان روستایی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر جعفری با اشاره به اعطای تسهیلات ارزان و سریع متناسب با نوع فعالیت زنان روستایی گفت: پیگیری و دریافت اعتبارات و کمک های بلاعوض اعطایی از سوی دولت به نمایندگی از طرف زنان عضو صندوق در راستای اجرای طرحهای مصوب از اهم وظایف این صندوقها محسوب می شود.

وی همچنین افزود: در راستای روند ارتقاء بخشی به بنیه اقتصادی خانوارهای روستایی و هم چنین افزایش نقش زنان روستایی در تولید، برنامه های تخصصی، اجرایی در بخش آموزش زنان روستایی طی سالجاری به مرحله اجرا در آمده و به منظور حرکت مطمئن در مسیر توسعه بخش کشاورزی، برنامه تشکیل صندق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی در شهرستان های استان اجرایی خواهد شد.

جعفری با تاکید بر توان بالای زنان روستایی و تأثیر آنان در دسترسی به اهداف تعریفی در روند توسعه پایدار بخش کشاورزی استان گفت: هدف از تشکیل این صندوق ها توانمند سازی زنان روستایی در انجام فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به جهت افزایش تولید توان اقتصادی خانوارهای روستای است و تاکنون در کشور هشت صندوق از این نوع تشکیل و با سرمایه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال در زمینه کمک به زنان روستایی جهت توسعه فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی به کار مشغولند.

به گفته مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آذربایجان شرقی و بر اساس برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان با مشارکت قسمت های مرتبط و همکاری سایر نهادهای استانی و با بررسی شرایط صندوق های تشکیل شده، اجرای طرح تشکیل این صندوق در استان، در آینده نزدیک عملی خواهد شد.