به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه چهارشنبه در جمع فعالان کشاورزی استان با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، اظهار کرد: یکی از مجموعه‌های متعلق به جهاد کشاورزی که شامل باغی به مساحت حدود هشت هزار و ۸۰۰ مترمربع و چهار ساختمان است، پس از بازسازی به پارک‌موزه و بازار دائمی فعالیت‌های کشاورزی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: تاکنون عملیات بازسازی یکی از ساختمان‌های این مجموعه به پایان رسیده و سه ساختمان دیگر نیازمند مرمت اساسی هستند که برای اجرای این طرح، رایزنی‌هایی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری انجام شده و موافقت اولیه نیز اخذ شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه این مجموعه با مشارکت دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و معاونت علمی ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، معرفی توانمندی‌های کشاورزی استان، ایجاد فضای دائمی برای عرضه محصولات، توسعه بازار، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت کارآفرینان، به‌ویژه زنان روستایی است.

وی همچنین از حمایت مسئولان ملی برای تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه خبر داد و گفت: در کنار این حمایت‌ها، رایزنی‌هایی نیز با استانداری مازندران برای استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی در راستای احیای این مجموعه انجام شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی اظهار کرد: اتصال این مجموعه به فعالیت‌های صندوق می‌تواند زمینه برگزاری نمایشگاه‌های دائمی، معرفی محصولات، آموزش، بازاریابی و ایجاد شبکه‌های حمایتی برای بانوان روستایی را فراهم کند.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران راه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی، تأکید کرد: این صندوق باید در مقیاس استانی فعالیت کرده و خدمات آن پاسخگوی نیازهای زنان روستایی سراسر مازندران باشد.

به گفته وی، تلاش خواهد شد مکان مناسبی در مرکز استان برای استقرار این صندوق اختصاص یابد تا ضمن تسهیل دسترسی اعضا، به مرکزی برای حمایت و توانمندسازی زنان روستایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان تبدیل شود.