نفرات برتر مسابقات قرآن اوقاف چناران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری اظهارکرد: سی و چهارمین دوره مسابقات با شرکت 70 نفر در رشته‌های حفظ کل، حفظ 10 جزء، قرائت ترتیل و قرائت تحقیق و در دو مقطع سنی زیر و بالای 16 سال برگزار شد.

وی افزود: در مقطع سنی آقایان بالاتر از 16 سال علی اسماعیلی، مهدی دهقانی و مهدی ذوقی در رشته قرائت تحقیق به ترتیب اول تا سوم شدند.

حیدری اظهار کرد: مصطفی رحمانی، روح‌الله ستاری و هادی عرفانی به ترتیب در رشته قرائت ترتیل عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: در بخش بانوان نیز فاطمه جانباز، تکتم محبوب، مرضیه دانا به ترتیب در رشته قرائت ترتیل اول تا سوم و در رشته قرائت تحقیق مهتاب امیدوار، سعیده نخعی و الهه عباسی مقدم نیز مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

دبیر اجرایی مسابقات قرآن اوقاف و امور خیریه چناران یادآور شد: در رشته حفظ کل قرآن کریم ‌فاطمه حسینی نفر برتر و نیز در رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم بهجت آسیون و صغری حسین‌زاده به ترتیب اول و دوم شدند.