مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منطقه نمونه گردشگری دره ‌گردو از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان مرکزی در سال 85 است.

وی با اشاره به انجام مطالعات زیست‌محیطی و امکان‌سنجی این منطقه، افزود: هم‌اکنون به دنبال جذب سرمایه‌گذار توانمند برای این پروژه هستیم.

رضوانی با بیان این که مطالعات امکان‌سنجی این منطقه انجام شده است، گفت: امکانات اقامتی، خدماتی، پذیرایی، رفاهی، تفریحی و ورزشی از تاسیسات قابل اجرا در این منطقه به شمار می‌روند.

وی افزود: فازبندی پروژه براساس مطالعات طرح جامع از سوی سرمایه‌گذار انجام می‌شود، همچنین مدت زمان بهره‌برداری از پروژه به مطالعات طرح و شرایط سرمایه‌گذار بستگی دارد.

رضوانی برآورد میزان سرمایه‌گذاری در این طرح را 80 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مدت زمان اجرای این طرح از آغاز پروژه 36 ماه پیش‌بینی شده است و با توجه به این که در سفرهای هیئت دولت به استان بر اجرای آن بارها تاکید شده، تکمیل آن ضروری است.

منطقه نمونه گردشگری دره‌ گردو با وسعت 100 هکتار در جنوب شهر اراک قرار دارد و از آب و هوای مناسب، طبیعت بکر و مسیر دسترسی آسان برخوردار است.