به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین مدرس مجری، بازیگر و خواننده آلبوم موسیقی "خورشید" امشب یکشنبه ششم آذر ماه با حضور در برنامه "پارک ملت" به تهیهکنندگی و اجرای محمدرضا شهیدیفر درباره روند تولید و انتشار این آلبوم سخن میگوید.
- شبکههای چهارم سیما مجموعه نمایشی "خاک تابان"، برنامه "هم پای کاروان" شامل دو بخش مقتل و مداحی، برنامه "نفخه صور" بر اساس آثار عاشورایی شعرا و هنرمندان، "کشته اشکها" با بازخوانی کتاب لهوف، معرفی کتابهای عاشورایی در "کتاب چهار" و برنامههای "نهضت کربلایی" و "مبانی قرآنی امام حسین (ع)" با سخنرانی دکتر رجبی، حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و دکتر معارف را برای پخش در ایام محرم در نظر گرفته است.
برنامههای "مجله تئاتر" و "کارگاه هنر" نیز در این ایام به تعزیه و نمایشهای عاشورایی و هنرهای عاشورایی میپردازد. همچنین مداحی، نوحه سرایی و پخش گزیده مداحیهای قدیم از پیرغلامان در ایام محرم از شبکه چهارم سیما پخش خواهد شد.
- "سهم گمشده" به کارگردانی حسن نجفی به مناسبت دهه اول محرم، از سیمای آذری شبکه سحر پخش میشود.
- "عشق و عطش" در دهه محرم با ساختار نمایشی به صورت زنده به مدت 90 دقیقه هر روز ساعت 16:30 از رادیو خلیج فارس پخش میشود. "کاروان عشق" نیز با مدت 150 دقیقه با هدف انعکاس عزاداریهای مردم استان در ایام محرم و برگزاری نماز ظهر عاشورا به صورت زنده از شبکه استانی صدای خلیج فارس تهیه و پخش میشود.
- فیلم سینمایی "خلبان" به کارگردانی جمال شورجه یکشنبه 6 آذر ماه ساعت 20:45 از شبکه تهران روی آنتن میرود.
- "شبهای مرثیه"، "تا کربلا"، "دلدادگان حسینی"، "سخنرانی مذهبی"، "درسها وعبرتهای عاشورا"، "چند قدم تامحرم"، "خوش بشنو این حکایت"، "یاران شیدای حسین"، "بچههای محرم دیروز"، "رنگین کمان در محرم"، "شاید برای شما هم اتفاق بیافتد"، "پایتخت مهر محرم"، "مقتل خوانی"، "مستند از کربلا" و "محله ما در محرم" از جمله برنامههایی است که در ایام محرم از شبکه تهران پخش میشوند.
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