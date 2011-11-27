هزار راننده در واحدهای صنفی آژانس و وانت بار زنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، از فعالیت 91 واحد صنفی آژانس در استان زنجان خبر داد و افزود: در آینده 28 واحد آژانس نیز در استان زنجان راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: 21 اتحادیه وانت بار در استان زنجان فعالیت دارند که شش مورد واحد وانت بار در دست اقدام است.

رئیس سازمان صنعت و تجارت زنجان در خصوص خورودهای فرسوده در این واحدهای گفت: اثر این خودروها فرسوده هستند لذا در این راستا تسهیلات 5 میلیون تومان و در مجموع 3 میلیارد تومان برای نوسازی خودورها در این دو اتحادیه در نظر گرفته شده است و معادل 50 درصد از خودورها با حداقل تسهیلات برخوردار می شوند .

صدری تاکید کرد: برای ذخیره میوه پایان سال 700 تن سیب و 1500 تن پرتقال با دو میلیارد تومان تسهیلات عقد قرار خواهد شد.

وی گفت: در راستای میزان نذورات جذب شده ماه محرم به هیات و تکایا ، 303 تن برنج اروگوئه با قیمت 720 تومان، 48 تن قند و شکر 600 تومان و 123 تن روغن نباتی با هزار تومان که به استان جذب شده و بین هیئت توزیع می شود.

رئیس سازمان صنعت و تجارت زنجان در خصوص ذخیره سازی مرغ منجمد که 100 تن مانده بوده افزود: این مقدار مرغ توزیع شد.

