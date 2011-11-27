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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

صدری:

هزار راننده در واحدهای صنفی آژانس و وانت بار زنجان فعالیت می کنند

هزار راننده در واحدهای صنفی آژانس و وانت بار زنجان فعالیت می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت و تجارت استان زنجان گفت: دو هزار و 489 راننده در سطح شهر زنجان در واحدهای آژانس و سه هزار و 816 راننده در شهر جابه جایی مسافرین را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدری ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، از فعالیت 91 واحد صنفی آژانس در استان زنجان خبر داد و افزود: در آینده 28 واحد آژانس نیز در استان زنجان راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: 21 اتحادیه وانت بار در استان زنجان فعالیت دارند که شش مورد واحد وانت بار در دست اقدام است.

رئیس سازمان صنعت و تجارت زنجان در خصوص خورودهای فرسوده در این واحدهای گفت: اثر این خودروها فرسوده هستند لذا در این راستا تسهیلات 5 میلیون تومان و در مجموع 3 میلیارد تومان برای نوسازی خودورها در این دو اتحادیه در نظر گرفته شده است و معادل 50 درصد از خودورها با حداقل تسهیلات برخوردار می شوند .

صدری تاکید کرد: برای ذخیره میوه پایان سال 700 تن سیب و 1500 تن پرتقال با دو میلیارد تومان تسهیلات عقد قرار خواهد شد.

وی گفت: در راستای میزان نذورات جذب شده ماه محرم به هیات و تکایا ، 303 تن برنج اروگوئه با قیمت 720 تومان، 48 تن قند و شکر 600 تومان و 123 تن روغن نباتی با هزار تومان که به استان جذب شده و بین هیئت توزیع می شود.

رئیس سازمان صنعت و تجارت زنجان در خصوص ذخیره سازی مرغ منجمد که 100 تن مانده بوده افزود: این مقدار مرغ توزیع شد.
 

کد مطلب 1470756

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