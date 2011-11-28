کاهش سطح روابط با انگلیس پس از ابلاغ اجرایی می شود/ توصیه به لندن

رامین مهمانپرست در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش روابط با کشور انگلستان گفت: به هر حال مردم ایران ذهنیت خوبی از رفتار دولتمردان انگلیسی طی سالهای گذشته نداشته اند و اقدامات اخیر آنها نیز در ادامه همان رویکرد اشتباه در گذشته بوده است و اقدام در جهت مخالفت با منافع ملی و تضییع حقوق ملت ایران به شمار می رود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت ایران به این اقدام انگلیس عکس العمل نشان داده و با رای قاطع خودشان این مصوبه را گذراندند و البته وزارت امورخارجه به عنوان بخشی از دولت بعد از ابلاغ این مصوبه این قانون را اجرایی خواهد کرد.

مهمانپرست همچنین گفت: وظیفه اصلی دستگاه سیاست خارجی کشورما توسعه روابط و ارتقا سطح همکاری با کشورهای جهان است ولی ارتقاء سطح همکاری ها باید به صورت دو طرفه باشد و باید حقوق ملت ها شرط اصلی همکاریها به شمار می رود.

وی تاکید کرد: اقداماتی که انگلیس در دستور کار خود قرار داده است در چارچوب ارتقا مناسبات قرار نداشته ولی در عین حال باید یادآور شوم که در مصوبه مجلس نیز تصریح شده است پس از اصلاح رویکرد تقابلی انگلستان امکان تجدیدنظر در سطح همکاری ها وجود دارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه اظهار امیدواری کرد مقامات کشور انگلیس تصمیمات خود را به سمت درستی هدایت کنند و از تصمیمات تنش زا جلوگیری کنند و اگر مایل به ارتقاء سطح همکاری ها هستند باید درجهتی حرکت کنند که افکار عمومی ملت ایران این ذهنیت و حساسیت های بوجود آمده را رفع کند.