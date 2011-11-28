دهیاران باید خدمات دولت را در روستاها شفاف و کامل بیان کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح جعفری در جمع دهیاران روستاهای بخش مرکزی دهگلان افزود: دهیاران باید حیطه مسئولیتی خود را شناخته و از اختیارات خود آگاهی کافی داشته باشد تا در راستای شرح وظایف خود حرکت کنند چرا که دهیاران نمایندگان دولت در روستاها هستند.

وی اظهار داشت: دهیاران نباید به بودجه های دولتی اکتفا کنند و از منابع مختلف و اشتغالزا عوارض اخذ کرده و درآمد حاصله را در آبادانی روستاها صرف کنند و در کنار این مهم زمینه های لازم برای مشارکت و همکاری بیشتر مردم در راستای اجرای طرح های عمرانی در روستاها نیز از دیگر وظایف اصلی دهیاران است.

بخشدار مرکزی دهگلان ادامه داد: امسال برای توسعه و عمران روستایی شهرستان دهگلان اقدامات خوبی صورت گرفته است که بهره مندی 21 روستا و یک شهر از نعمت گاز طبیعی و اجرای طرح هادی روستاها، جهش و شتاب در اجرای واحدهای مقاوم سازی در روستاها و بهره مندی از نعمت های بهداشتی، درمانی و مخابراتی از برکات نظام اسلامی است و دهیاران به عنوان نماینده دولت باید خدمات دولت را به صورت شفاف به مردم انعکاس دهند.

جعفری بهره مندی از جاده مناسب در روستاهای تیلکو به بگه جان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری را حرکت عظیم در توسعه و آبادانی روستاها عنوان کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این جهش ها همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه تلاش در شناسایی مشکلات و کمبودها در روستاها را از محوری ترین کار دهیاران دانست و افزود: دهیاران نقاط قوت و ضعف را به مسئولان انعکاس دهند تا در راستای حل مشکلات راهکارهای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.