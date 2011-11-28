مهرداد فرید در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم صبح امروز هفتم آذر ماه در لوکیشنی حوالی ابتدای اتوبان نیایش در خانه بیتا (الهه حصاری) کلید خورد. تلاش می کنیم "بیتابی بیتا" برای حضور در جشنواره فجر آماده نمایش شود.
حامد بهداد، الهه حصاری، فریبا کوثری، مجید مشیری، ذبیح افشار، نگار حسنزاده، شیوا خنیاگر، مانا عمویی، بهزاد جعفری، بهزاد اشکان، عصمت الملوگ قجر و غلامرضا عسکری از بازیگران فیلم هستند.
عوامل تولید "بیتابی بیتا" عبارتند از کارگردان: مهرداد فرید، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: علی مردانه، دستیار دوم کارگردان: علیرضا فولادشکن، منشی صحنه: الهام راد، گروه نویسندگان فیلمنامه: مهرداد فرید و مرجان علیزاده (بر اساس طرحی از مهرداد فرید)، مدیر فیلمبرداری، مرتضی غفوری، تدوین: ابراهیم سعیدی، جلوههای ویژه رایانه: محمد استاد، صدابرداری، صداگذاری و ترکیب صداها: بهمن اردلان، طراح چهرهپردازی: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: مژده لباسچی، مدیر تولید: هومن رضوانی و مدیر تدارکات: کاظم نامنی.
مهرداد فرید در کارنامه خود تاکنون فیلمهای سینمایی "آرامش در میان مردگان"، "همخانه"، "از ما بهترون" و "زنها شگفت انگیزند" را کارگردانی کرده است.
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