شکست تیم دوبل مردان ایران برابر قزاقستان 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا؛ مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های دوبل تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صبح امروز (جمعه سوم مهر) در سالن اسکای تویوتا شهر ناگویا پیگیری شد که طی آن تیم دوبل ایران به مصاف قزاقستان رفت و ۳ بر یک شکست خورد.



در این دیدار تیم ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری برابر گراسیمنکف و آلن از قزاقستان قرار گرفت و با شکست ۳ بر یک برابر حریف نتوانست به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.



هدایت تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی است و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کند.