محمدنبی رضایی در فینال کانو ۵۰۰ متر آسیا ششم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فینال کانو یکنفره ۵۰۰ متر در جریان بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست دریاچه مییوشی به انجام رسید.
در این رقابت، محمدنبی رضایی که سابقه حضور مداوم در ماده ۱۰۰۰ متر را در کارنامه دارد، اینبار در مسافت ۵۰۰ متر به مصاف حریفان آسیایی خود رفت. رضایی در خط پایان زمان یک دقیقه و ۵۱ ثانیه و ۸۶۷ صدم ثانیه را ثبت کرد و با اختلاف ۴ ثانیه و ۵۲۹ صدم ثانیه نسبت به نفر اول، در رده ششم آسیا ایستاد.
در این ماده، نماینده چین با زمان یک دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۳۳۸ صدم ثانیه صاحب مدال طلا شد. قایقران ازبکستان با زمان یک دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۹۴۵ صدم ثانیه به مدال نقره رسید و نماینده چینتایپه نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۴۹ ثانیه و ۴۲ صدم ثانیه مدال برنز را به دست آورد. همچنین پاروزنان کرهجنوبی و ژاپن عنوانهای چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند و نمایندگان تاجیکستان و اندونزی در جایگاههای هفتم و هشتم قرار گرفتند.
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