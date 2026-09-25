تیم کایاک ۲ نفره ۵۰۰ متر مردان مدال برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فینال رقابت‌های کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶، در پیست قایقرانی دریاچه می‌یوشی برگزار شد.

تیم دو نفره ایران متشکل از علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در رقابتی بسیار نزدیک و نفس‌گیر موفق شدند با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۸۶۹ صدم ثانیه از خط پایان عبور کرده و ضمن ایستادن بر سکوی سوم، مدال برنز این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزند. فاصله زمانی قایق ایران با تیم قهرمان تنها یک ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه بود.



در این رقابت، قایق دو نفره کره جنوبی با زمان یک دقیقه و ۳۱ ثانیه و ۸۵۹ صدم ثانیه زودتر از سایرین به خط پایان رسید و مدال طلا را از آن خود کرد.

قایقرانان کشور میزبان یعنی ژاپن نیز با ثبت زمان یک دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۱۷۶ صدم ثانیه نایب‌قهرمان شدند و مدال نقره را کسب کردند.



همچنین تیم‌های قزاقستان، چین‌تایپه، سنگاپور، ازبکستان، قرقیزستان و ویتنام به ترتیب در رده‌های چهارم تا نهم این فینال قرار گرفتند.