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۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

حاشیه نگاری مهر/

درخواست تعطیلی خط پرواز تهران-لندن / کاردار به جمع استقبال‌کنندگان آمد

درخواست تعطیلی خط پرواز تهران-لندن / کاردار به جمع استقبال‌کنندگان آمد

مراسم استقبال دانشجویان بسیجی از دیپلمات های ایرانی در لندن با حاشیه های جالبی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال دانشجویان تهرانی از دیپلمات های ایرانی در لندن بامداد شنبه در فرودگاه مهرآباد برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

*خبرنگاران از ساعت 12 تا 4 بامداد در فرودگاه مهرآباد حضور داشتند تا ورود دیپلمات های ایرانی را پوشش خبری دهند.

* حضور خبرنگاران رسانه های خارجی نیز در مراسم استقبال چشمگیر بود.

* دانشجویان درقالب دو گروه در ترمینال های 2 و 3 فرودگاه مهرآباد حضور داشتند و می گفتند: ما برای استقبال از دیپلمات های ایرانی به فرودگاه آمده ایم ، تا از آنها استقبال نکنیم این مکان را ترک نخواهیم کرد.

* دانشجویان قبل از ورود دیپلمات های ایرانی مقابل پاویون دولت جمع شدند و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، سفیر روباه پیر اخراج باید گردد، را سر می دادند. دانشجویان در این تجمع عکس های مقام معظم رهبری، شهید مجید شهریاری و نوشته هایی همچون "بی،بی سی خجالت، خجالت"، "ما خواستار قطع ارتباط کامل  با انگلیس هستیم" را همراه داشتند.

* دانشجویان در حاشیه مراسم استقبال، کماکان شعارهای خود را در برگه های بزرگ A4 می نوشتند.

* دانشجویان بسیجی وقتی که برخی از خانواده های دیپلمات های ایرانی را دیدند به سراغ آنها رفتند و با بیان اینکه ما تاکنون نتوانسته ایم دیپلمات های ایرانی را ببینیم از حضور خانواده آنها با شعار مرگ بر انگلیس، آمریکا و اسرائیل استقبال کردند.

* دانشجویان همچنین در حاشیه مراسم استقبال از دیپلمات های ایرانی تاکید کردند که ان شاء الله این آخرین پرواز از لندن به ایران باشد.

*"اسلامیان" کاردار ایران در لندن در جمع دانشجویانی که به استقبال آمده بودند، حاضر شد.

*خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان رسانه ها وقتی در ساعت 4:30 بامداد از خروج  تمامی دیپلمات های ایرانی از فرودگاه مهرآباد مطمئن شدند فرودگاه را ترک کردند.

کد مطلب 1475415

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