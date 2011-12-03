به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال دانشجویان تهرانی از دیپلمات های ایرانی در لندن بامداد شنبه در فرودگاه مهرآباد برگزار شد که با حاشیه های جالبی همراه بود.

*خبرنگاران از ساعت 12 تا 4 بامداد در فرودگاه مهرآباد حضور داشتند تا ورود دیپلمات های ایرانی را پوشش خبری دهند.

* حضور خبرنگاران رسانه های خارجی نیز در مراسم استقبال چشمگیر بود.

* دانشجویان درقالب دو گروه در ترمینال های 2 و 3 فرودگاه مهرآباد حضور داشتند و می گفتند: ما برای استقبال از دیپلمات های ایرانی به فرودگاه آمده ایم ، تا از آنها استقبال نکنیم این مکان را ترک نخواهیم کرد.

* دانشجویان قبل از ورود دیپلمات های ایرانی مقابل پاویون دولت جمع شدند و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، سفیر روباه پیر اخراج باید گردد، را سر می دادند. دانشجویان در این تجمع عکس های مقام معظم رهبری، شهید مجید شهریاری و نوشته هایی همچون "بی،بی سی خجالت، خجالت"، "ما خواستار قطع ارتباط کامل با انگلیس هستیم" را همراه داشتند.

* دانشجویان در حاشیه مراسم استقبال، کماکان شعارهای خود را در برگه های بزرگ A4 می نوشتند.

* دانشجویان بسیجی وقتی که برخی از خانواده های دیپلمات های ایرانی را دیدند به سراغ آنها رفتند و با بیان اینکه ما تاکنون نتوانسته ایم دیپلمات های ایرانی را ببینیم از حضور خانواده آنها با شعار مرگ بر انگلیس، آمریکا و اسرائیل استقبال کردند.

* دانشجویان همچنین در حاشیه مراسم استقبال از دیپلمات های ایرانی تاکید کردند که ان شاء الله این آخرین پرواز از لندن به ایران باشد.

*"اسلامیان" کاردار ایران در لندن در جمع دانشجویانی که به استقبال آمده بودند، حاضر شد.

*خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان رسانه ها وقتی در ساعت 4:30 بامداد از خروج تمامی دیپلمات های ایرانی از فرودگاه مهرآباد مطمئن شدند فرودگاه را ترک کردند.