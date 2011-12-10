تصادف اتوبوس بدلیل خواب رفتن راننده/ 8 کشته و 50 زخمی تلفات حادثه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در این حادثه که ساعاتی پس از نیمه شب رخ داد، به خواب رفتن راننده اتوبوس که جزو کشته شدگان این حادثه است دلیل بروز این حادثه عنوان شده است.

به گفته مقامات پلیس، در صورت برخورد این اتوبوس با تانکرهای سوخت متوقف شده در این پمپ گاز ممکن بود این حادثه تلفات و خسارات بیشتری برجای بگذارد.

حوادث و تصادفات زیادی در جاده های تایلند اتفاق می افتد و بنا براعلام منابع پلیس ماه اکتبر گذشته نیز در یک تصادف جاده ای در تایلند7 تن کشته شدند.

بر اساس این گزارش در میان مسافران هیچ گردشگر و تبعه خارجی وجود نداشته است.

