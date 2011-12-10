به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر شنبه در نشست بررسی مصوبات استانی شهرستان دنا افزود: از مجموع پروژه‌های دور اول سفر 166 پروژه مربوط به شهرستان دنا است که همه اجرایی و عملی شده‌اند.

وی بیان کرد: کل مصوبات استانی سفر اول 184مصوبه با اعتبار 59 میلیارد تومان است که تاکنون در استان 98.4 درصد آن اجرا و عملی شده است.

نیکزاد اظهار داشت: 185مصوبه با اعتبار 168 میلیارد تومان هم مربوط به دور دوم است که بیش از 75 درصد آنها در استان اقدام و اجرا شده است.

وی افزود: از کل پروژه‌های دور دوم سفر، 67 پروژه هم مربوط به شهرستان دنا است که بیش از 75 درصد آن اجرایی شده و تحقق یافته است.

نیکزاد عنوان کرد: دور سوم سفر 172مصوبه با 974میلیارد تومان اعتبار در استان دارد که 134مصوبه آن عمرانی و شامل چهار هزار و 420 پروژه است.

وی بیان داشت: از کل پروژه‌های دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت، 286 پروژه مربوط به شهرستان دنا است که اکثرا در دست اجرا هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، کل پروژه‌های مصوبات سفرهای دور اول، دوم و سوم رییس جمهور و هیئت دولت به این استان را شش هزار و هفت پروژه در قالب 541 مصوبه و با اعتبار یکهزار و 201میلیارد تومان عنوان کرد.

وی در خصوص محل تامین اعتبار این پروژه‌ها هم گفت: 144میلیارد تومان تعهدات استانی، 506 میلیارد تومان تعهدات ملی و 8.4 میلیارد تومان هم تعهدات نهادهای خاص است.

وی با اظهار رضایت از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اجرای پروژه‌های عمرانی سال جاری و مصوبات سه دوره سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استان از جمله شهرستان دنا، تصریح کرد: هر پروژه و یا مصوبه‌ای در استان که تاکنون در اجرا یا پیشرفت فیزیکی مشکل داشته در دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد مشکلات آنها رفع و در روند اجرائی آنها تسریع به عمل می‌آید.

تشکیل ستاد ساماندهی بخش پاتاوه ضروری است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین نسبت به تشکیل ستاد ساماندهی بخش پاتاوه برای تسریع در خدمات رسانی و انجام امور عمرانی و ارتقاء سطح عمرانی این بخش تاکید کرد.

وی اظهار داشت: این ستاد بعد از تشکیل و استقرار باید با کار و تلاش و حرکتی جهادی نیازهای اصلی مردم بخش "پاتاوه" و روستای "توتنده" از توابع شهرستان دنا را برآورده سازد.

نیکزاد بیان داشت: زیر سازی و آسفالت راه و خیابان و کوچه‌ها، ایجاد فضای سبز، پارک و جداول و توسعه و تعمیر شبکه‌های برق، آب و گاز توسط این ستاد انجام می‌شود.

وی گفت: با توسعه بخش‌ها، شهرهای کوچک و مناطق دور افتاده و ارتقای سطح زندگی آنها از مهاجرت بی‌رویه به ‌دیگر شهرهای استان کاسته می ‌شود.

نیکزاد بیان کرد: تسریع در روند ‌ساخت راه و مسکن، بیمارستان و خطوط لوله آب، گاز و برق و دیگر پروژه‌های عمرانی استانی و شهرستانی، مهمترین برنامه‌های حوزه عمرانی است.