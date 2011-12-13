به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بعنوان نخستین قسمت از سه گانه "زائر" رسول صدرعاملی برای اولین بار در سال تولید در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و توجه منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کرد. حضور درخشان سه بازیگر از سه نسل بازیگری در کنار هم از نقاط برجسته این فیلم بود که از آن میان امین حیایی توانست برای نخستین بار سیمرغ بهترین بازیگری جشنواره فیلم فجر را نصیب خود کند.

در خلاصه داستان "شب" که در آن عزت الله انتظامی، زنده‌یاد خسرو شکیبایی و امین حیائی بازی می‌کنند، آمده است: گروهبانی برای تحویل دادن مجرمی سابقه‌دار به زندان یکی از شهرستان‌ها، مجبور می‌شود که به همراه مجرم و دستبند، شبی را در مشهد بگذراند. فیلمنامه این فیلم با طرحی از اصغر فرهادی توسط کامبوزیا پرتوی به نگارش در آمده است.

"شب" طی این سال‌ها چندین‌بار برای اکران عمومی آماده شد و حتی زمان و قرارداد آن نیز به ثبت رسید، اما هربار به دلایل نا معلومی امکان نمایش پیدا نکرد. دلایل مشخصی هم از سوی مسئولان سینمایی و عوامل فیلم برای به نمایش در نیامدن آن مطرح نشد. تازه‌ترین قرارداد اکران این فیلم اخیراً در گروه سینمایی آفریقا منعقد شده‌است.

گروه سینمایی آفریقا از روز 23 آذر ماه میزبان فیلم "اخلاقتو خوب کن" ساخته مسعود اطیابی خواهد بود. پس از آن نیز فیلم "کلانتری غیر انتفاعی" ساخته یدالله صمدی در همین گروه روی پرده می‌رود. طبق قرارداد منعقد شده پس از این دو فیلم "شب" اکران خواهد شد و نکته این ترتیب اکران این است که احتمالا نمایش این فیلم همزمان با جشنواره فجر امسال خواهد بود.

صدرعاملی پس از "شب" فیلم "هرشب تنهایی" را از سه گانه زائر مقابل دوربین برد که فرصت اکران نیز پیدا کرد و راهی شبکه نمایش خانگی هم شد. سومین قسمت از این سه گانه با نام "شب و قسم به دلتنگی" در حال حاضر آماده پخش است و در صورت تمایل عوامل احتمال دارد در جشنواره سی‌ام فیلم فجر رونمایی شود.

عوامل تولید فیلم "شب" عبارتند از: کارگردان: رسول صدرعاملی، نویسنده: کامبوزیا پرتوی، طرح اولیه داستان:اصغر فرهادی، مدیر فیلمبرداری: ابراهیم غفوری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، صدابردار: محمد مختاری، طراح گریم: محمدرضا قومی و تهیه کننده: کمال طباطبایی.