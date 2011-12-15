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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

برای فریب عمومی رخ می دهد؛

اقدام نمایشی رژیم صهیونیستی/ اعلام دستگیری عاملان حمله به مساجد

اقدام نمایشی رژیم صهیونیستی/ اعلام دستگیری عاملان حمله به مساجد

پلیس رژیم صهیونیستی در اقدامی انحرافی اعلام کرد که شش صهیونیست افراطی را که در حمله به مساجد و مراکز نظامی فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی دست داشته اند بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بدنبال وقوع یک سری حمله به مساجد و مراکز نظامی تشکیلات خودگردان در سرزمین های اشغالی، پلیس رژیم صهیونیستی از دستگیری شش نفر در این رابطه خبر داد.

"میکی روزنفلد" سخنگوی پلیس این رژیم گفت شش صهیونیست افراطی به اتهام دست داشتن در این حملات در آپارتمانی در بیت المقدس بازداشت شده اند. این اقدام نمایشی در حالی انجام می گیرد که با توجه به حملات گسترده و برنامه ریزی شده اخیر به مساجد فلسطینی ها، رژیم صهیونیستی متهم اصلی این اقدامات به شمار می رود. 
 
بر این اساس پلیس در بازرسی از این آپارتمان به مدارکی که نشان دهنده خصومت این جوانان افراطی با مسلمانان است، دست یافته است. به نظر می رسد رژیم صهیونیستی با دستگیری این افراد قصد دارد انگشت اتهام را متوجه چند جوان افراطی کرده و خود را بی گناه جلوه دهد.
 
گفتنی است طی ماههای گذشته حملات متعددی به مساجد و چند مرکز نظامی متعلق به تشکیلات خودگردان در کرانه باختری انجام گرفته که بعید به نظر می رسد تنها کار این گروه از جوانان صهیونیست باشد.
کد مطلب 1484235

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