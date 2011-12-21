محاکمه رهبر مخالفان دولت مالزی پس از دو سال پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، در آخرین جلسه دادگاه انور ابراهیم وکلای او آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند و قاضی دادگاه تاریخ نهم ژانویه 2012 (20 دیماه) را برای اعلام حکم نهایی اعلام کرد.

انور ابراهیم با ابراز تعجب از زمان زودهنگام اعلام حکم دادگاه بر انگیزه های سیاسی برگزاری این دادگاه تاکید کرد و گفت: محکومیت در این دادگاه تنها اتحاد مخالفان دولت را تقویت می کند.

وی بارها "نجیب رزاق" نخست وزیر مالزی را متهم به نقش داشتن در این پرونده دانسته، هر چند این اتهام از سوی نجیب رد شده است.

رهبر مخالفان دولت مالزی در صورت اثبات اتهام فساد اخلاقی اش به بیست سال زندان محکوم شده و نمی تواند در انتخابات سراسری مالزی شرکت کند.

انور ابراهیم در سال ۱۹۹۹ در یک محاکمه بحث‌برانگیز به جرم فساد مالی به شش سال حبس در زندان محکوم شد و در سال ۲۰۰۰ به اتهام روابط جنسی، به ۹ سال حبس دیگر محکوم شد. با این وجود در سال 2004، دادگاه فدرال مالزی دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل ۶ سال حبس از زندان آزاد شد.

