۵۵۶ میلیارد تومان برای توسعه آب و فاضلاب خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی پیش از ظهر دوشنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: پروژههای آماده افتتاح شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در هفته دولت با هدف ارتقای سطح خدماترسانی و تأمین پایدار آب در مناطق محروم و روستایی استان اجرا شده است.
وی افزود: در این مرحله، ۵۹ روستا و چهار شهر استان تحت پوشش پروژههای جدید قرار میگیرند که در مجموع بیش از ۳۰ هزار و ۶۴۰ خانوار و حدود ۱۱۰ هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به مشخصات فنی پروژهها بیان کرد: برای تأمین آب مورد نیاز، ۶ حلقه چاه با ظرفیت مجموع ۱۰۸ لیتر بر ثانیه حفر و تجهیز شده است.
توکلی ادامه داد: همچنین چهار باب مخزن با ظرفیت یکهزار و ۱۵۰ مترمکعب احداث و دو باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۶ لیتر بر ثانیه نیز در این پروژهها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در بخش انتقال و توزیع نیز ۵۳ کیلومتر خط انتقال احداث شده و در مجموع ۸۹ کیلومتر عملیات شامل ۲۹ کیلومتر اصلاح و ۶۰ کیلومتر توسعه شبکه توزیع اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی توسعه ۳۱ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب را از دیگر اقدامات این مجموعه برشمرد و گفت: برای اجرای مجموع این پروژهها ۵۵۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
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