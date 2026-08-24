مترو کرج که ساخته شده، چرا مسافر ندارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شورای شهر کرج با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه مدیریت شهری به مترو، از کسری ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه این پروژه خبر داد و اطلاعرسانی نامناسب را عامل اصلی استقبال پایین شهروندان از خط راهاندازی شده دانست.
وی در دویست و چهلونهمین جلسه رسمی شورا، با اشاره به هزینههای ماهانه ۲۹۷ میلیارد تومانی مترو و افزوده شدن ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر بابت خریدهای ضروری، گفت: برای پیشبرد امور به ۷ هزار میلیارد تومان نیاز داریم در حالی که تنها ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تأمین شده و این کسری نیازمند عزم ویژه شهردار کرج است.
وی با بیان اینکه توافق با دانشگاه خوارزمی برای اجرای دپوی رام قطار حاصل شده، بر لزوم بازنگری در اطلاعرسانی و نصب تابلوهای زمانبندی در ایستگاهها بهویژه ایستگاه شهید سلیمانی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر از ظرفیت مترو به درستی استفاده نمیشود.
ایزدیار در پایان با دعوت از علاقهمندان برای همکاری به عنوان «راهبر قطار شهری»، از اختصاص حقوق و مزایای مناسب برای این جایگاه شغلی خبر داد.
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