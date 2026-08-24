  1. استانها
  2. البرز
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

مترو کرج که ساخته شده، چرا مسافر ندارد؟

مترو کرج که ساخته شده، چرا مسافر ندارد؟

کرج _ رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای کرج، با بیان اینکه «مترو نیازمند نگاه ویژه مدیریت شهری است»، گفت: اطلاع‌رسانی به شهروندان شایسته نبوده و عامل اصلی استقبال پایین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای شهر کرج با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه مدیریت شهری به مترو، از کسری ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه این پروژه خبر داد و اطلاع‌رسانی نامناسب را عامل اصلی استقبال پایین شهروندان از خط راه‌اندازی شده دانست.

وی در دویست و چهل‌ونهمین جلسه رسمی شورا، با اشاره به هزینه‌های ماهانه ۲۹۷ میلیارد تومانی مترو و افزوده شدن ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر بابت خریدهای ضروری، گفت: برای پیشبرد امور به ۷ هزار میلیارد تومان نیاز داریم در حالی که تنها ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تأمین شده و این کسری نیازمند عزم ویژه شهردار کرج است.

وی با بیان اینکه توافق با دانشگاه خوارزمی برای اجرای دپوی رام قطار حاصل شده، بر لزوم بازنگری در اطلاع‌رسانی و نصب تابلوهای زمان‌بندی در ایستگاه‌ها به‌ویژه ایستگاه شهید سلیمانی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر از ظرفیت مترو به درستی استفاده نمی‌شود.

ایزدیار در پایان با دعوت از علاقه‌مندان برای همکاری به عنوان «راهبر قطار شهری»، از اختصاص حقوق و مزایای مناسب برای این جایگاه شغلی خبر داد.

کد مطلب 6925956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 1
      پاسخ
      خدا شکر درست شده زنده باشه دولت جان. پاکدشت. تو رو خدا مترو درست کنید تا عمر دارم دعات میکنم. دولت جان. خیلی ترافیک خطر. مسیر کامیون های بزرگ تریلی ها جدا بشه کاش ملت در آرامش تهران برند بیان مترو بخدا واجب واجب. درست کنید زنده باشید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها