مترو کرج که ساخته شده، چرا مسافر ندارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار ایزدیار، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شورای شهر کرج با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه مدیریت شهری به مترو، از کسری ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه این پروژه خبر داد و اطلاع‌رسانی نامناسب را عامل اصلی استقبال پایین شهروندان از خط راه‌اندازی شده دانست.

وی در دویست و چهل‌ونهمین جلسه رسمی شورا، با اشاره به هزینه‌های ماهانه ۲۹۷ میلیارد تومانی مترو و افزوده شدن ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر بابت خریدهای ضروری، گفت: برای پیشبرد امور به ۷ هزار میلیارد تومان نیاز داریم در حالی که تنها ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تأمین شده و این کسری نیازمند عزم ویژه شهردار کرج است.

وی با بیان اینکه توافق با دانشگاه خوارزمی برای اجرای دپوی رام قطار حاصل شده، بر لزوم بازنگری در اطلاع‌رسانی و نصب تابلوهای زمان‌بندی در ایستگاه‌ها به‌ویژه ایستگاه شهید سلیمانی تأکید کرد و افزود: در حال حاضر از ظرفیت مترو به درستی استفاده نمی‌شود.

ایزدیار در پایان با دعوت از علاقه‌مندان برای همکاری به عنوان «راهبر قطار شهری»، از اختصاص حقوق و مزایای مناسب برای این جایگاه شغلی خبر داد.