به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طیبی‌فر صبح دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی‌فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، با گرامیداشت هفته دولت، هفته وحدت و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و شهدای خدمت، اظهار کرد: خداوند برای هدایت بشر، پیامبران را با ابزارهایی همچون «بینات»، کتاب و میزان فرستاد تا مسیر هدایت و اداره جامعه مشخص باشد.

وی با اشاره به آیه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ» افزود: در مواجهه با حجت‌های الهی، انسان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ گروهی که با تعقل و تدبر سخن حق را می‌پذیرند و گروهی که تنها به دنبال دیدن نشانه‌های ظاهری و معجزه هستند.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: انسان‌های «عقل به سر» وقتی کلام پیامبران و وحی الهی را می‌شنوند، به دلیل تدبر و شناخت، آن را می‌پذیرند، اما کسانی که «عقل به چشم» هستند، همواره به دنبال مشاهده امور خارق‌العاده‌اند و حتی پس از مشاهده معجزات نیز ممکن است دچار تردید و انحراف شوند.

وی با اشاره به سرگذشت قوم بنی‌اسرائیل و ماجرای گوساله سامری بیان کرد: در تاریخ بارها شاهد بوده‌ایم که انسان‌هایی با وجود مشاهده نشانه‌ها و معجزات الهی، به دلیل ضعف در باور و بصیرت، تحت تأثیر جریان‌های انحرافی قرار گرفته‌اند.

طیبی‌فر با بیان اینکه کتاب الهی، منشور اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان است، گفت: قرآن به انسان می‌آموزد که چگونه بیندیشد، سخن بگوید، رفتار کند، زندگی خود را سامان دهد، در جامعه حرکت کند و در برابر دشمنان بایستد.

وی «میزان» را معیار سنجش و ایجاد تعادل در جامعه دانست و افزود: جامعه اسلامی برای حفظ تعادل و تشخیص مسیر درست، نیازمند معیار و میزان است و در نگاه دینی، امام و رهبر جامعه الهی، میزان جامعه به شمار می‌رود.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه تأکید کرد: همه باید خود را با میزان جامعه تنظیم کنند و ببینند تا چه اندازه با امام و رهبر جامعه همراه، هم‌وزن و هم‌جهت هستند.

وی با اشاره به چهار مرحله در موضوع ولایت اظهار کرد: نخست باید ولایت را فهم کرد؛ یعنی جایگاه و شأن ولایت را شناخت، اما فهم ولایت به تنهایی کافی نیست و مرحله دوم، باور ولایت است.

ولایت باید به بند قلب انسان گره بخورد

طیبی‌فر ادامه داد: ولایت باید به بند قلب انسان گره بخورد؛ به گونه‌ای که وقتی فرمان ولایت صادر می‌شود، فرد آن را نه صرفاً به عنوان فرمان یک حاکم، بلکه به عنوان فرمان الهی و با عشق و اعتقاد بپذیرد.

وی مرحله سوم را «ولایت‌یاوری» عنوان کرد و گفت: کسی که ولایت را فهم کرده و به آن باور دارد، باید وارد میدان عمل شود و پاشنه خود را برای حرکت در مسیر ولایت بالا بکشد.

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه در پایان خاطرنشان کرد: مرحله چهارم، ولایت‌محوری است؛ یعنی ولایت باید محور زندگی انسان شود و گفتار، نوشتار، تصمیم‌ها و اقدامات او بر اساس این محور شکل بگیرد.

وی ادامه داد: اگر مردم میدان داری نکنند رهبر و نیروهای مسلح هم نمی توانند کاری کنند و در واقعه این مردم مبعوث شده پشتوانه نیروهای مسلح هستند.

نیروهای مسلح دشمن را به زانو درآوردند

طیبی فر تصریح کرد: نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روز و جنگ رمضان علیه دشمن کاری کردند که مجبور شد، پرچم سفید بالا بگیرد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: اگر دشمن امروز دوباره موضوع تحریم اقتصادی را مطرح می کند به واسطه آن است که سیلی از رزمندگان اسلام خورده که نمی تواند بلند شود.

طیبی یادآور شد: امروزه مردم کلام رهبری عزیز را معیار خود می دانند.

وی بیان کرد: هیچ ملتی در دنیا چون مردم ایران با این میزان تاب آوری در برابر توطئه دشمن وجود ندارد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: مردم در این آزمایش بزرگ جوهره وجود خود را نشان دادند و با حضور ۶ ماهه خود در خیابان خود به دل فتنه گران کردند.

طیبی فر اظهار کرد: همه آزادی خواهان عالم به قدرت ایران در ایام جنگ اعتراف دارند که چگونه استکبار را به زانو در آورد