اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل شورای عالی خبر داد و گفت: روز گذشته شورای عالی کار با دستور جلسه «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» برگزار شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۴ در حوزه بن کارگری و تغییرات نرخ تورم روی معیشت جامعه کارگران، قرار است عدد سبد معیشت از سوی کمیته مزد احصا و به شورای عالی کار اعلام شود.

این عضو شورای عالی کار اظهار کرد: بنا است در این ماه کمیته مزد، جلسه داشته باشد و با کار کارشناسی و نرخ تورم چند ماه گذشته، عدد سبد معیشتی محاسبه شود.

گفتنی است، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار «بن کارگری» بدون افزایش، ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در این جلسه مقرر شد بر اساس نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه‌های ابتدای سال رقم در شهریور ماه تغییر کند.