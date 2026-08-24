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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

دستمزد ۱۴۰۵ بازنگری می‌شود

دستمزد ۱۴۰۵ بازنگری می‌شود

عضو شورای عالی کار از تشکیل این شورا در روز گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا برای بازنگری مزد ۱۴۰۵ کارگران، کمیته مزد تشکیل و عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم محاسبه شود.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل شورای عالی خبر داد و گفت: روز گذشته شورای عالی کار با دستور جلسه «بازنگری دستمزد ۱۴۰۵» برگزار شد.

وی افزود: بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۴ در حوزه بن کارگری و تغییرات نرخ تورم روی معیشت جامعه کارگران، قرار است عدد سبد معیشت از سوی کمیته مزد احصا و به شورای عالی کار اعلام شود.

این عضو شورای عالی کار اظهار کرد: بنا است در این ماه کمیته مزد، جلسه داشته باشد و با کار کارشناسی و نرخ تورم چند ماه گذشته، عدد سبد معیشتی محاسبه شود.

گفتنی است، در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار «بن کارگری» بدون افزایش، ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در این جلسه مقرر شد بر اساس نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه‌های ابتدای سال رقم در شهریور ماه تغییر کند.

کد مطلب 6925960
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      1 1
      پاسخ
      بهتره حقوق بازنشستگان وکارگرانی که حقوقشان ماهانه بیش از ۸۵میلیون تومان هستش،شامل ترمیم حقوق سال ۱۴۰۵نگردند چرا که تقریبا سقف حقوق رو دریافت میکنند ولی افرادیکه زیر ۸۵میلیون تومن حقوق میگیرند افزایش مجددحقوقشان مناسب و بالا باشد.
      • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
        0 0
        والا 85 میلیون الان باید کف حقوق باشه

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