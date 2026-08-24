احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اقدامات عمرانی دولت چهاردهم در حوزه ورزش، از پیگیری جدی طرح آمایش سرزمینی برای توزیع عادلانه فضاهای ورزشی در کشور خبر داد و گفت: این طرح بر اساس تکالیف مجلس و با جدیت در دولت آقای پزشکیان اجرایی می‌شود.



وی افزود: در این طرح، تمامی فضاهای ورزشی متعلق به دولت، بخش خصوصی، مدیریت شهری و سایر مجموعه‌ها احصا شده‌اند که در مجموع حدود ۱۰۰ هزار مکان ورزشی را شامل می‌شود. این اطلاعات براساس تقسیمات استانی و شهرستانی مشخص شده و آنچه از این پس برای دولت اهمیت دارد، این است که توزیع منابع عمرانی بر مبنای آمایش سرزمینی و نیاز واقعی مناطق انجام شود.



بهره‌برداری از بیش از سه هزار پروژه ورزشی



وزیر ورزش و جوانان درباره پروژه‌های ورزشی تکمیل‌شده در دولت چهاردهم گفت: از ابتدای تشکیل دولت وفاق، سیاست‌گذاری بر این مبنا قرار گرفت که پروژه‌های دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی با استفاده از ظرفیت منابع دولتی در اولویت تکمیل قرار گیرند.



دنیامالی ادامه داد: درباره پروژه‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند نیز تلاش کرده‌ایم با استفاده از مولدسازی، ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی، روند تکمیل آنها را سرعت ببخشیم.



وی تصریح کرد: با مجموعه اقداماتی که در سطح کشور انجام شده، از ابتدای دولت وفاق تاکنون بیش از سه هزار پروژه ورزشی در مجموع توسط وزارت ورزش و جوانان، بخش خصوصی، مدیریت‌های شهری و دیگر مجموعه‌های فعال در حوزه ورزش تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

استفاده از بخش خصوصی برای نگهداری اماکن ورزشی



وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌مندی مردم از امکانات ورزشی گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که در استان‌ها شاخص استفاده مردم از ظرفیت‌های ورزشی افزایش پیدا کند. یکی از مسیرهایی که ما را به این هدف نزدیک می‌کند، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.



وی افزود: در مناطقی که منابع لازم برای تکمیل مجموعه‌ها وجود ندارد، باید از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم. این روش علاوه بر کمک به تکمیل پروژه‌ها، می‌تواند مشکلات مربوط به نگهداری و بهره‌برداری از اماکن ورزشی را نیز کاهش دهد.

واگذاری ورزشگاه ها به باشگاه ها

دنیامالی با اشاره به تعداد اماکن تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: حدود ۱۱ هزار مکان ورزشی داریم که نگهداری آنها مستلزم تأمین نیروی انسانی، هزینه‌های جاری، تعمیر و نگهداری و انشعابات است. در مورد ورزشگاه‌ها نیز نگاه جدی ما این است که بتوانیم آنها را به باشگاه‌ها واگذار کنیم، چرا که اعتقاد داریم باشگاه‌ها می‌توانند این فضاها را بهتر مدیریت کنند.



۳۶۰ تا ۳۷۰ مکان ورزشی در جنگ آسیب دیدند



وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اماکن ورزشی آسیب‌دیده در جنگ رمضان گفت: در مجموع حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ مکان ورزشی در استان‌های مختلف کشور بر اثر اصابت مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیدند. در مواردی که خسارت‌ها ناشی از اصابت غیرمستقیم بود، با استفاده از منابع موجود و مساعدت استانداران، بازسازی‌ها انجام شد یا در حال انجام است.



وی ادامه داد: اما درباره مجموعه‌هایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، شرایط متفاوت است. به‌عنوان نمونه در تهران سه مجموعه ورزشی به‌طور کامل تخریب شدند و برای بازسازی آنها نیازمند برنامه متفاوتی هستیم.

سالن ۱۲ هزار نفری آزادی با استانداردهای جدید ساخته می‌شود



دنیامالی در ادامه به تخریب سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی اشاره کرد و گفت: سالن ۱۲ هزار نفری آزادی یک فضای بسیار نوستالژیک است و نه‌تنها مردم ایران، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه نیز از این مجموعه خاطره دارند؛ چرا که مسابقات مهمی در رشته‌هایی مانند کشتی و والیبال در آن برگزار شده است.



وزیر ورزش و جوانان افزود: سیاست دولت این است که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، در همان محل مجموعه‌ای مدرن و مطابق با استانداردهای جدید ایجاد شود. در حال حاضر جلساتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داشته‌ایم و کار طراحی نیز آغاز شده است تا بتوانیم این پروژه را به سرانجام برسانیم.



وی با اشاره به دستور پزشکیان برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بازسازی آزادی دنیامالی درباره بازدید رئیس‌جمهور از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی نیز اظهار داشت: دکتر پزشکیان در بازدید از این مجموعه دستور دادند از ظرفیت بخش خصوصی برای بازسازی آن استفاده شود.



احمد دنیامالی در توضیح نحوه مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: منظور این نیست که بخش خصوصی صرفاً سالن را در اختیار بگیرد و بهره‌برداری کند. باید در قالب مولدسازی و مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی، ساخت‌وساز انجام شود و در مقابل، تسهیلات و ظرفیت‌هایی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود تا امکان تأمین هزینه‌های پروژه فراهم شود.