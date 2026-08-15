۶ هزار میلیارد تومان قرارداد آبی کهگیلویه و بویراحمد فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش مصلح عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: هماکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان قرارداد فعال در حوزه آب استان وجود دارد که با توجه به افزایش قیمتها، ارزش روز این پروژهها به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: تنها در هفته گذشته حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بازگشایی پاکتهای مناقصه در پروژههای مختلف حوزه آب انجام شده که نشاندهنده حجم قابل توجه فعالیتهای عمرانی در این بخش است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ابلاغ پروتکل جدید شرکت ملی نفت برای نحوه تخصیص منابع استانی و غیراستانی گفت: این پروتکل برای ساختار شکست منابع ابلاغ شده و دستگاههای اجرایی باید آن را رعایت کنند.
مصلح با تشریح آخرین وضعیت طرحهای آبرسانی استان اظهار داشت: چهارمین ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی لیشتر کلید خورده و عملیات پایچکینگ طرح آبریزی نیز به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای مربوط به سد سرتری و چند ایستگاه پمپاژ هزینه شده و حدود چهار میلیارد تومان از این محل باقی مانده است.
مدیرعامل آب منطقهای استان مجموع مطالبات پیمانکاران این طرحها را حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: صورتوضعیتهای نهایی برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
مصلح با اشاره به سهم اعتبارات استانی افزود: با وجود تأکید بر جذب منابع استانی، سهم استان در این پروژهها تاکنون به ۲۰ میلیارد تومان هم نرسیده، در حالی که شرکت نفت حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.
وی تصریح کرد: مجموع مطالبات تأییدشده پروژههای آبرسانی به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و این منابع برای پروژههای مشخصی از جمله آبرسانی به سرپری، آبریزی و لیشتر تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تلاش میکنیم اعتبارات این طرحها جابهجا نشود، زیرا این پروژهها از طرحهای حیاتی استان محسوب میشوند و تأمین منابع آنها باید با جدیت دنبال شود.
مصلح همچنین از تکمیل لولهگذاری لیکک و اجرای لولهگذاری ورودی شهر خبر داد و گفت: عملیات خاکریزی این بخش در حال انجام است.
وی با اشاره به ظرفیت تولید برقآبی استان اظهار داشت: با تکمیل نیروگاه ۵۵ مگاواتی و پنج واحد نیروگاهی در شهرستان دنا، ظرفیت تولید برقآبی استان به حدود ۸۰ مگاوات رسیده و در مجموع برای اجرای سدها و نیروگاههای مربوطه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری و هزینه شده است.
مدیرعامل آب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۸۹ میلیارد تومان برای تقویت زیرساختهای آب استان از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر داد و افزود: حفاری چاه اکتشافی خاناحمد نیز هفته گذشته آغاز شده است.
مصلح گفت: چهار پروژه حوزه آب هماکنون به صورت شبانهروزی در حال اجراست و با تأمین منابع مالی و استمرار حمایت دستگاههای اجرایی، روند اجرای پروژهها و تکمیل طرحهای آبرسانی استان ادامه خواهد یافت.
نظر شما