تماشای مصاف صبای قم با مس کرمان رایگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی از بیست و پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌‌های کشور گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، از دو هفته گذشته با دیدار حساس تیم های استقلال و پیروزی تهران و در ادامه آن مسابقه فولاد با شهرداری یاسوج و داماش گیلان با شاهین بوشهر، رقابت‌های مرحله یک چهارم آغاز شده است اما در آخرین بازی این مرحله دوشنبه این هفته در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها، صبای قم در خانه پذیرای تیم فوتبال مس کرمان خواهد بود.



این سومین بازی تیم فوتبال صبای قم در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور است که در خانه برابر تیم لیگ برتری مس کرمان برگزار می‌شود، دیداری که برنده آن به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود می کند.



باشگاه صبای قم نیز با تصمیمی که در هیئت مدیره آن گرفته شد به منظور جذب تماشاگران خوب قمی به ورزشگاه یادگار امام و حضور حداکثری آنها در حمایت از تیم صبا برای صعود به مرحله یک هشتم، تماشای این دیدار را رایگان اعلام کرد.



صبای قم به همراه بسیاری از دیگر تیم‌های حاضر جام حذفی، به دلیل امتیاز لیگ برتری بودن از مرحله یک شانزدهم نهایی وارد رقابت های جام حذفی شد و در گام نخست تیم فوتبال پیام مخابرات فارس را در دور دوم با شکست مواجه کرد.



شاگردان عبدالله ویسی در مرحله یک هشتم نهایی این دوره از رقابت ها در خارج از خانه میهمان تیم فوتسال مس سرچشمه کرمان بودند که در این دیدار نیز در ضربات پنالتی موفق به شکست میزبان خود شدند تا در یک چهارم نهایی حریف تیم مس کرمان شوند.



بر اساس برنامه سازمان لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور، مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و مس کرمان از دور یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی باشگاه‌های کشور گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر از ساعت 14 و 30 دقیقه روز دوشنبه بیست و هشتم آذر ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم برگزار می‌شود.



تیم مس کرمان در مرحله قبل مسابقات جام حذفی کشور در تلاش برای راه‌یابی به مرحله یک چهارم نهایی، در ورزشگاه شهید باهنر کرمان مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز به میدان رفت که در پایان 90 دقیقه رقابت، با سه گل از سد حریف خود گذشت و به مرحله یک چهارم صعود کرد تا حریف صبای قم شود.



صبای قم و مس کرمان در شرایطی در مرحله یک چهارم رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در مقابل یکدیگر به میدان خواهند رفت که برنده این دیدار ب در دیدار نیمه نهایی حریف تیم شاهین بوشهر خواهد شد.



نماینده قم در شرایطی گام به این دیدار حساس از رقابت‌های فوتبال جام حذفی می‌گذارد که در صورت برتری در این مسابقه باید در مرحله نیمه نهایی در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر با تیم فوتبال شاهین بوشهر دیداری حساس برگزار کند.

