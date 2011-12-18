10 طرح تحقیقی در پژوهشکده میگوی کشور اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آیین جمشید صبح یکشنبه به مناسبت هفته پژوهش در جمع خبرنگاران، افزود: امسال محققان این مرکز علمی اجرای 27 طرح را آغاز کردند که 10طرح تاکنون به پایان رسیده است.

وی اظهارداشت: نتایج این طرح ها در قالب 25 مقاله در مجلات علمی داخلی و خارجی چاپ شده است .

آیین جمشید ، برداشت دو مرحله ای میگوی وانامی، پرورش میگوی وانامی در سامانه مدار، بسته تولید غذای میگو با استفاده از پروتیین گیاهی، مقابله با پدیده کشند قرمز در خلیج فارس را از جمله طرح های تحقیقاتی این پژوهشکده عنوان کرد.

وی افزود: تعیین دوره و حد مجاز بهره برداری از ذخایر میگوی ببری سبز استان و برآورد میزان توده زنده کف زیان در آب های خلیج فارس از شاخص ترین طرح های تحقیقاتی این پژوهشکده برشمرد .

رئیس پژوهشکده میگوی کشور گفت: اعتبار اجرای طرح های پژوهشکده میگو در سال جاری سه میلیارد و 280 میلیون ریال بوده است.