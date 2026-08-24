به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در صفحه شخصی خود در تروث سوشال اعلام کرد: کانادا سال‌هاست که ایالات متحده آمریکا را سرکیسه می‌کند. تعرفه‌های به‌طرز مضحکی بالای آن‌ها بر کشاورزان و محصولات کشاورزی ما، زندگی را برای این میهن‌پرستان بزرگ آمریکایی غیرممکن کرده و مدت‌هاست کسری ۶۰ میلیارد دلاری میان دو کشور ایجاد کرده است. این وضعیت پایدار نیست و دیگر ادامه نخواهد داشت!

وی افزود: از اول ژانویه ۲۰۲۷، تعرفه بر تمامی خودروها، کامیون‌های بزرگ و کوچک، قطعات خودرو و فولاد به ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

او در ادامه پست خود در شبکه اجتماعی اش آورده است: در آمریکا تولید کنید و تعرفه شما صفر خواهد بود. دیگر با کانادا مانند یک ایالت رفتار نخواهد شد! در تجارت و زمینه‌های دیگر نیز، آن‌ها از بدترین کشورهای جهان برای تعامل هستند.

وی افزود: آن‌ها احساس می‌کنند همه‌چیز حقشان است، اما ما به کانادا نیاز نداریم؛ آن‌ها به ما نیاز دارند! آن‌ها ۹۵ درصد تجارتشان را با آمریکا انجام می‌دهند.

پیشتر مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا پس از شکست مذاکرات تجاری با آمریکا، اعلام کرده بود که کشورش با ایالات متحده در «جنگ تجاری» قرار دارد و به تعرفه‌های جدید دولت دونالد ترامپ پاسخ خواهد داد.