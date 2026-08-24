به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته دولت، با حضور ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، چندین پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در شهرستان میانه به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، ساختمان جدید سازمان تبلیغات اسلامی، ۳۶۸ واحد نهضت ملی مسکن، چمن مصنوعی شهر آچاچی و فاز سوم کمربند جنوبی شهر میانه افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفت.

ظفر محمدی در این آیین با اشاره به حجم پروژه‌های قابل افتتاح در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مجموع پروژه‌هایی که در طول هفته دولت در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد، ۱۳۷ همت است که از این میزان، ۸۸ همت به پروژه‌های عمرانی و ۴۹ همت به پروژه‌های اقتصادی اختصاص دارد.

وی با قدردانی از همگرایی و همدلی مسئولان شهرستان میانه افزود: افتتاح و اجرای پروژه‌های جدید در این شهرستان، آن هم در شرایط جنگی حاکم بر کشور، نشان‌دهنده تداوم خدمت‌رسانی دولت وفاق و عزم مجموعه مدیریتی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به افتتاح ساختمان جدید سازمان تبلیغات اسلامی میانه گفت: اجرای پروژه‌های فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه، در ارتقای شاخص‌های هویتی اسلامی و ایرانی شهرستان نقش مؤثری دارد و زمینه انتقال ارزش‌ها و دارایی‌های فرهنگی و هویتی به نسل جوان را فراهم می‌کند.

محمدی در ادامه با تشریح سهم شهرستان میانه از پروژه‌های هفته دولت گفت: در مجموع ۳۴ پروژه به ارزش چهار همت در این شهرستان در هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد که از این تعداد، ۱۴ پروژه به ارزش ۹۶۰ میلیارد تومان در جریان سفر امروز افتتاح شد و سایر پروژه‌ها نیز در طول هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید.

در ادامه این مراسم، امام جمعه، فرماندار و شهردار میانه نیز ضمن قدردانی از اقدامات دولت و مدیریت عالی استان، دیدگاه‌ها و مطالبات مردم شهرستان را در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مطرح کردند.

همزمان با هفته دولت، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان‌های مختلف آذربایجان شرقی به بهره‌برداری می‌رسد.