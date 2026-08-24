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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

بهره‌برداری از ۳۴ پروژه به ارزش ۴ همت در میانه طی هفته دولت

بهره‌برداری از ۳۴ پروژه به ارزش ۴ همت در میانه طی هفته دولت

میانه- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی از افتتاح و بهره‌برداری از ۳۴ پروژه عمرانی و اقتصادی به ارزش چهار همت در شهرستان میانه همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از هفته دولت، با حضور ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، چندین پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در شهرستان میانه به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، ساختمان جدید سازمان تبلیغات اسلامی، ۳۶۸ واحد نهضت ملی مسکن، چمن مصنوعی شهر آچاچی و فاز سوم کمربند جنوبی شهر میانه افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفت.

ظفر محمدی در این آیین با اشاره به حجم پروژه‌های قابل افتتاح در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مجموع پروژه‌هایی که در طول هفته دولت در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد، ۱۳۷ همت است که از این میزان، ۸۸ همت به پروژه‌های عمرانی و ۴۹ همت به پروژه‌های اقتصادی اختصاص دارد.

وی با قدردانی از همگرایی و همدلی مسئولان شهرستان میانه افزود: افتتاح و اجرای پروژه‌های جدید در این شهرستان، آن هم در شرایط جنگی حاکم بر کشور، نشان‌دهنده تداوم خدمت‌رسانی دولت وفاق و عزم مجموعه مدیریتی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به افتتاح ساختمان جدید سازمان تبلیغات اسلامی میانه گفت: اجرای پروژه‌های فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه، در ارتقای شاخص‌های هویتی اسلامی و ایرانی شهرستان نقش مؤثری دارد و زمینه انتقال ارزش‌ها و دارایی‌های فرهنگی و هویتی به نسل جوان را فراهم می‌کند.

محمدی در ادامه با تشریح سهم شهرستان میانه از پروژه‌های هفته دولت گفت: در مجموع ۳۴ پروژه به ارزش چهار همت در این شهرستان در هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد که از این تعداد، ۱۴ پروژه به ارزش ۹۶۰ میلیارد تومان در جریان سفر امروز افتتاح شد و سایر پروژه‌ها نیز در طول هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید.

در ادامه این مراسم، امام جمعه، فرماندار و شهردار میانه نیز ضمن قدردانی از اقدامات دولت و مدیریت عالی استان، دیدگاه‌ها و مطالبات مردم شهرستان را در حوزه‌های عمرانی، زیرساختی، فرهنگی و اقتصادی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی مطرح کردند.

همزمان با هفته دولت، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در شهرستان‌های مختلف آذربایجان شرقی به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 6926433

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