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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

مشگین‌شهر دوباره عطر شهادت گرفت

مشگین‌شهر دوباره عطر شهادت گرفت

مشگین شهر- پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده جبدرقی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، در مشگین‌شهر تشییع شد.

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کد مطلب 6926223

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