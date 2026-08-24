https://mehrnews.com/x3cSKw ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷ کد مطلب 6926223 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷ مشگینشهر دوباره عطر شهادت گرفت مشگین شهر- پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده جبدرقی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، در مشگینشهر تشییع شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6926223 کپی شد مطالب مرتبط تشییع باشکوه شهید دفاع مقدس در مشگینشهر تشییع پیکر مطهر شهید والامقام اکبر بابازاده در تجمع شبانه بیله سوار بهره برداری از ۲۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در نمین حماسه آفرینی مردم انقلابی اردبیل برچسبها تشییع شهدا شهید رهبر شهید
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