تقوی: لیگ برتر والیبال نباید متمرکز شود/ مصالح تیم ملی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی در نشست هیات رئیسه سازمان لیگ که امروز (دوشنبه دوم شهریور) برگزار شد، اظهار داشت: ابتدا باید این پرسش را مطرح کنم که چرا هیات رئیسه سازمان لیگ تشکیل شد؟ هدف اصلی این بود که تصمیمات اشتباهی نگیریم که مسیر رشد و توسعه والیبال و لیگ حرفه‌ای منحرف شود.

رئیس فدراسیون والیبال به جلسات متعدد کارشناسی و فنی درباره عملکرد تیم ملی والیبال اشاره کرد و گفت: اکثر کارشناسان شرکت کننده در این جلسات معتقد هستند که نحوه برگزاری لیگ برتر تاثیر مستقیم بر عملکرد تیم‌های ملی والیبال ایران دارد. هر چه این مسابقات فنی و بهتر برگزار شود، کمک به تیم ملی خواهد کرد. بنابر این مسئولیت سنگینی برعهده اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ است تا بهترین روش برگزاری را فارغ از مصالح باشگاه‌ها، بازیکنان، داوران، ناظران و … در نظر بگیرند و اولویت تیم ملی والیبال ایران باشد.

وی تصریح کرد: البته در نهایت پیشنهادات مطرح شده در این نشست در جلسه با حضور مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و مربیان تیم‌ها مجدد بررسی می شود و بر اساس رای اکثریت باشگاه‌ها تصمیم گیری نهایی خواهد شد.

تقوی به جایگاه هواداران به عنوان موضوع مهم دیگر اشاره کرد و گفت: متاسفانه از زمان شیوع کرونا حذف هواداران شروع شده است و در سال‌های اخیر به دلایل مختلف این روند ادامه داشته است. اما لیگ برتر برای مردم و هواداران است و نباید مسابقات را متمرکز کنیم تا مردم سراسر کشور امکان حضور در مسابقات را داشته باشند. بنابر این پیشنهاد من این است که تمامی مسابقات چه مقدماتی و چه مراحل حذفی تا پایان در شهر باشگاه‌ها برگزار شود.

رئیس فدراسیون والیبال با یادآوری اینکه هیات رئیسه سازمان لیگ جایگاه فنی دارد، ادامه داد: بنابر این اعضای هیات رئیسه باید نسبت به سیاست های کلان فدراسیون و اولویت تیم‌های ملی والیبال شناخت کامل داشته باشند تا کل خانواده والیبال در عرصه برنامه ریزی به یک تفکر جمعی برسد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال ۱۴۰۴ علیه کشورمان گفت: متاسفانه چاره ای نداشتیم و باید با توجه به شرایط موجود آن زمان تصمیماتی می گرفتیم. به همین دلیل لیگ برتر امسال شرایط متفاوتی دارد و باید با ۱۶ تیم برگزار شود و امسال چهار تیم به دسته یک سقوط می کنند و دو تیم از دسته یک به لیگ برتر صعود خواهند کرد. در صورتی که شخصا معتقدم ظرفیت لیگ برتر ایران ۱۲ تا ۱۴ تیم است. یعنی اگر می خواهیم کیفیت لیگ برتر را حفظ کنیم، باید لیگ با تیم‌های کمتری برگزار شود.

تقوی گفت: برای برگزاری لیگ برتر مردان نیز سازمان لیگ پیشنهاداتی دارد که در این جلسه مطرح می‌کنیم و بعد از تبادل نظر و ارائه پیشنهادات، نتیجه نهایی را به نشست مدیران عامل و مربیان باشگاه‌های لیگ برتری می بریم و تصمیم گیری نهایی را به رای اکثریت باشگاه‌ها محول خواهیم کرد. بنابر این این پشنهادات می تواند با نظر اعضای هیات رئیسه تغییر کند و به شکل دیگری مطرح شود، اما باید تمامی جوانب را مد نظر داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برای روش‌های برگزاری ارائه شده اول سلامت بازیکنان و سپس موضوعاتی مانند کوتاه شدن مرحله مقدماتی، هزینه باشگاه ها برای تیمداری، توجه ویژه به مرحله پلی آف و حذفی، برگزاری مسابقات در شهرهای باشگاه ها و … مد نظر قرار گرفته است.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان با تاکید بر اهمیت موضوع هواداران، گفت: بحث کانون هواداران را نیز مدنظر داریم و باید برای تشکیل و فعالیت این کانون‌ها برنامه ریزی و تلاش کنیم.