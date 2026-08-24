به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه آیین افتتاح مرکز معارف اسلامی در شهرستان آمل با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های تبلیغ دین اظهار داشت: همواره در میان اهالی فرهنگ، علما، روحانیون و اساتید دانشگاه این دغدغه بنیادین وجود داشته است که بسته جامع دین چگونه به جامعه عرضه شود تا دچار نگاه‌های تک‌بعدی و کاریکاتوری به اسلام نشویم.

وی افزود: بر اساس رهنمودهای امامین انقلاب، امروز مهم‌ترین وظیفه ما معرفی اسلام ناب محمدی (ص) است؛ اسلامی که در تضاد آشکار با اسلام التقاطی، اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، تفکرات متحجرانه و تجددزدگی است و انتقال این مفاهیم عمیق نیازمند دوره‌ها و سرفصل‌های نظام‌مند آموزشی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به راه‌اندازی مراکز تخصصی معارف در سطح استان تصریح کرد: معارف دینی در قالب یک نظام به‌هم‌پیوسته به مخاطبان ارائه خواهد شد و بر همین اساس، سومین مرکز معارف اسلام ناب استان با نام علامه میرحیدر آملی در شهرستان آمل به بهره‌برداری رسید.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با تأکید بر نقش محوری مخاطبان این دوره‌ها خاطرنشان کرد: فراگیران و معارف‌جویان در این مراکز تنها مخاطب آموزشی صرف نیستند، بلکه پس از گذراندن دوره‌ها، نقش کنش‌گر و میداندار اجتماعی را در ترویج معارف صحیح دینی ایفا خواهند کرد.

وی از توسعه این مراکز در سراسر استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تأسیس ۲۵ مرکز در مازندران هدف‌گذاری شده است و در سال آینده نیز افق‌ها و ظرفیت‌های جدیدی در این حوزه تعریف و اجرا خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در هفته دولت بیان کرد: با توجه به تقسیم وظایف صورت‌گرفته، مسئولیت کمیته فرهنگی و اجتماعی هفته دولت بر عهده اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان نهاده شده است تا با هم‌افزایی و مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادها، برنامه‌های این هفته راهبری شود.

وی تبیین سیره شهدای خدمت و شهدای شاخص دولت را از اولویت‌های این کمیته برشمرد و افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ها و یادبودهایی در جهت بازخوانی سیره و منش شهدای خدمتگزار از شهیدان رجایی و باهنر تا خادم‌الرضا شهید آیت‌الله رئیسی و دیگر شهدای والامقام برگزار می‌شود.