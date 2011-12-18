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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

طباطبایی به مهر خبر داد:

امشب آخرین مهلت ثبت نام در کنکور 91/ مهلت ثبت نام تمدید نمی شود

امشب آخرین مهلت ثبت نام در کنکور 91/ مهلت ثبت نام تمدید نمی شود

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پایان مهلت ثبت نام برای داوطلبان کنکور گفت: داوطلبان کنکور 91 تنها تا ساعت 24 امشب 27 آذر فرصت دارند در کنکور ثبت ‌نام کنند.

جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 910 هزار نفر در کنکور 91 ثبت نام کرده اند و مهلت ثبت نام در آزمون به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

وی اظهار داشت: داوطلبان تنها تا ساعت 24 امروز 27 آذر فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. هر داوطلب می تواند از دو شیوه اینترنتی و مراجعه به ادارات پست نسبت به خریداری و دریافت کارت اعتباری ثبت نام کند و پس از آن باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون ثبت نام کند.

طباطبایی یادآور شد: داوطلبانی که تا زمان اعلام شده به عنوان مهلت ثبت نام، اطلاعات سوابق تحصیلی خود را دریافت نکنند نیز می توانند در روزهای 30 بهمن تا 3 اسفند ماه سال 90 در آزمون ثبت نام کنند. همچنین سایر داوطلبان که در آزمون ثبت نام نکرده اند می توانند در این مهلت زمانی نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، کارت اعتباری آزمون سراسری سال 91 به مبلغ 85 هزار ریال است که هر داوطلب برای ثبت نام در هر گروه آزمایشی باید یک کارت اعتباری خریداری کند. همچنین داوطلبانی که مایل به انتخاب رشته در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی هستند نیز می توانند کارت اعتباری 46 هزار ریالی را برای اعلام علاقمندی خریداری کنند.

آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 91 برگزار می شود.

کد مطلب 1486678

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