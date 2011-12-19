به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار احمد عنایت در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: این مسابقات در پنج مرحله نونهالان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و پیشکسوتان در سه رشته قرائت، حفظ و درک مفاهیم در محل نمازخانه ناحیه مقاومت بسیج نیشابور برگزار میشود.
وی اظهار داشت: شرایط شرکت در این مسابقه دارابودن عضویت بسیج و اعضای حلقههای تربیتی شجره طیبه صالحین و ویژه برادران است.
وی با اشاره به اینکه نونهالان بسیجی از سنین 7 تا 11 سالگی میتوانند در رشته قرائت، حفظ 30 جزء و درک مفاهیم جزء 1 تا 6 شرکت کنند، توضیح داد: همچنین نوجوانان از 12 تا 17 سالگی میتوانند در حفظ 3 و 5 و 10 جزء و درک مفاهیم جزء 1 تا 8 و رشته قرائت شرکت کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور اضافه کرد: جوانان، میانسالان و پیشکسوتان میتوانند در حفظ 15 و 20 جزء و کل قرآن و در رشته مفاهیم از جزء 1 تا 10 شرکت کنند.
عنایت تاکید کرد: مسابقات در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود که مرحله استانی در دیماه و کشوری در بهمنماه سال جاری برگزار میشود.
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