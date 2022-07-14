مسابقات قرآنی بسیج پایان یافت/معرفی برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج صبح امروز پنجشنبه ۲۳ تیرماه با معرفی نفرات برگزیده برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مجید زینعلی قهرمان قرآنی بخش قرائت تحقیق این دوره مسابقات تلاوت قرآن داشت. سپس حجتالاسلام احسان رضایی معاون تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین طی سخنان کوتاهی با اشاره به اینکه این مسابقات در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار شد، اظهارداشت: مقام معظم رهبری فرمودند که فعالیتهای قرآنی در سطح مساجد و محلات باید رونق پیدا کند و مسابقات قرآنی باید در این سطح برگزار شود.
وی افزود: بسیج واحدهای قرآنی در سطح مساجد برای اجرای طرحهلی عمومی و تخصصی مانند طرح سراج دارد که بنا داریم طی ۱۰ سال، آنها را به ۲۰ هزار واحد برسانیم. این واحدها حیات و امیدشان بدون عناصر کارآمد محقق نخواهد شد.
قاریان و حافظان قرآن باید به آموزش جوانان و نوجوانان بپردازند
رضایی ادامه داد: هر واحد قرآنی که قاری، حافظ و مفسر قرآن کریم در آن فعالیت داشته باشد، میتواند چراغ قرآن را روشن کند و مقام قرآن را در آن محله و مسجد ارتقا دهد اما هرجایی این نیرو نباشد کار لنگ است. هر فردی که در سطح شهرستان، استان و یا کشور در مسابقات برگزیده میشود یا توانمندی در امور قرآنی دارد، وظیفه دارد تا سفیر قرآن باشد.
معاون تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین گفت: شرکت در مسابقات قرآن یا تلاوت در محافل کفایت نمیکند بلکه باید به تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان بپردازند.
در بخش دیگر این مراسم محمدحسین موحدی نفر اول مسابقات بینالمللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به تلاوت قرآن پرداخت.
برگزیدگان این مسابقات در بخشهای مختلف به شرح زیر است:
حفظ کل برادران:
۱- مجتبی علیرضالو
۲- محمد نائینی
۳- علیرضا محمدی
قرائت تحقیق برادران:
۱- مجید زینلی
۲- یونس شاهمرادی
۳- کاظم نوریپور
قرائت ترتیل برادران:
۱- علی کاظمی
۲- احسان پیرداده بیرانوند
۳- حمیدرضا شکری
حفظ ۱۵ جز برادران:
۱- سید مهدی بنیهاشمی
۲- محمدعلی کشاورز
۳- سید علی حسینی
قرائت ترتیل خواهران:
۱- عاطفه ناصح
۲- امالبنین طالبی
۳- آسیه دهقان
حفظ ۱۵ جز خواهران:
۱- شیما معبرآبادی
۲- فاطمه محمدی
۳- فاطمه صالحآبادی
حفظ کل خواهران:
۱- فاطمه نظری
۲- عطیه انیسی
۳- هدی صرافها
در بخش خانوادگی:
۱- خانواده رضایی
۲- خانواده کمالی
۳- خانواده حسینی
در بخش گروهی خواهران:
۱- گروه سماء
۲- گروه راحیل
۳- گروه مشکات
در بخش گروهی برادران:
۱- گروهی از اردبیل
۲- گروهی از خراسان شمالی
۳- گروهی از استان قم
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