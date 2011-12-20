دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از دانشگاه های برتر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل توکل افشاری در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کسب 18 هزار و 878 امتیاز در زمینه شاخص های پژوهشی در ردیف یکی از پنج دانشگاه برتر کشور قرار گرفت.

وی تولید علم را مهمترین شاخص ارزیابی شده در این بررسی اعلام کرد و گفت: در این مدت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تولید 708 مقاله چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی موفق به کسب 12 هزار و 279 امتیاز شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نمایه شدن 382 مقاله در پایگاه های معتبر علمی جهان از جملهISI و پاب مد را از دیگر فعالیت های انجام شده در حوزه پژوهشی دانشگاه برشمرد.

توکل افشاری با اشاره به اینکه بر اساس نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنج ساله مسئولیت های مهمی بر عهده دانشگاه های علوم پزشکی کشور از جمله این دانشگاه قرار داده است، بیان کرد: تقویت زیرساخت های تولید علم، انتشار مقالات و نشریات، تاکید بر فناوری و تقویت مراکز رشد از جمله این برنامه هاست.