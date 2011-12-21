سفر رئیس جمهور امیدی برای بخش محروم جوادآباد/ عمر آسفالت جاده ها بیش از 10 سال!

به گزارش خبرنگار مهر، جوادآباد یکی از محرومترین بخشهای استان تهران است که با وجود فعالیتهای چشمگیری که در طول دوران انقلاب اسلامی به ویژه دولتهای نهم و دهم در آن صورت گرفته، ‌هنوز گرد و غبار محرومیت از روی این بخش پاک نشده است.

مردم ولایتمدار جوادآباد از رئیس جمهور درخواست دارند تا با نگاهی ویژه نسبت به رفع مشکلات این شهر اقدام کند و با اقدامی ماندگار، ‌زمینه رشد و توسعه این شهر را فراهم آورد.

بخش جوادآباد طبق سرشماری سال 85، 26 هزار نفر جمعیت دارد و با مرکزیت شهر جوادآباد و فعالیت عمده کشاورزی و دامداری اداره می شود.

وسعت این بخش یکهزار و 420 کیلومتر مربع است و بزرگترین بخش استان تهران محسوب می شود که تولیدات و محصولات کشاورزی برای استان تهران و استانهای مجاور از جمله قم، اصفهان، سمنان و ... را تأمین می کند.

کمبود آب کشاورزی یکی از معضلات بخش جوادآباد

یکی از معضلات بخش جوادآباد، کمبود آب کشاورزی در این منطقه است و با توجه به زیرساختهایی که برای طرح فاضلاب تهران در نظرگرفته شده، قولهایی نسبت به رفع مشکل آب کشاورزی این بخش صادر شده است.

بخشدار جوادآباد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیشنهاد شده که یک خط انتقال مستقیم از تصفیه خانه شهرری با اعتبارات ملی احداث شود تا انشاالله از این طریق مشکلات کشاورزی و دامداری منطقه رفع شود.

عمر آسفالت جاده های جوادآباد بیش از 10 سال!

سعید بختیاری افزود: در این منطقه مشکلات راهسازی نیز وجود دارد و عمر آسفالت عمده راههای روستایی بیش از 10 سال است و این جاده ها نیاز به تعریض نیز دارند.

وی به سیلابهای اخیر این منطقه به دلیل بارندگیهای فصلی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سطح شهرستان ورامین، منطقه ای وجود ندارد که حوادث غیر مترقبه را کنترل کند؛ همچنین تجهیزاتی از قبیل ماشین آلات نیز ندارد که در زمان حادثه بتوان امدادرسانی کرد.

این مسئول اضافه کرد: مناطق سیل گیر مشکلاتی برای کشاورزان به وجود آورده و مسئولان باید نسبت به این امر توجه جدی داشته باشند.

تصادف و تلفات جانی و مالی گریبانگیر جاده های جوادآباد

رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد نیز در خصوص برخی مشکلات این بخش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: به دلیل کم عرض بودن جاده جوادآباد به ورامین، تصادف و تلفات جانی و مالی گریبان این جاده را گرفته و بر مشکلات این منطقه محروم افزوده است.

رضا عرب افزود: بنابه گفته اداره راه شهرستان ورامین، مطالبات تعریض این جاده صورت گرفته و منتظر اعتبارات است تا اقدامات تعریض آغاز شود و از معضل این منطقه کاسته شود.

جاده قم – گرمسار برای جوادآباد حادثه خیز شده است

به گفته بخشدار جوادآباد، جاده قم – گرمسار که از شهر جوادآباد عبور می کند به دلیل تردد وسایل نقلیه سنگین از قبیل کامیون، این منطقه را حادثه خیز کرده است و در صورت برطرف نشدن مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

در کمیته برنامه ریزی مشترک استان تهران و شهرستان ورامین، استاندار تهران نسبت به استفاده بخش جوادآباد از آنتن اتصالی قم – گرمسار بسیار تأکید داشت، چراکه با این جاده شهر جوادآباد از بن بست خارج خواهد شد.

سود و منافع آنتن اتصالی قم – گرمسار باید به جوادآباد برسد

رئیس شورای اسلامی شهر جوادآباد بیان کرد: از مسئولان مربوطه خواستاریم که سود و منافع آنتن اتصالی قم – گرمسار را متوجه بخش جوادآباد کنند و این موضوع را جدی بگیرند.

پروژه بازسازی مرقد مطهر امامزاده هادی(ع) ضروری است

تکمیل پروژه بازسازی مرقد مطهر امامزاده هادی(ع) که در جوار مرقد شهدای جوادآباد قرار گرفته و یکی از مطالبات مردم در سفرهای گذشته رئیس جمهور به شهرستان ورامین بوده، ضروری است، چراکه این مرقد آبروی شهر جوادآباد محسوب می شود.

پیکر مطهر شهدای شهر جوادآباد و شهدای برخی روستاهای اطراف در جوار امامزاده هادی(ع) قرار گرفته و بازسازی این مرقد و گلزار شهدا به دلیل کسری بودجه، به صورت نیمه تمام باقی مانده است.

بخشی از این پروژه نیز تاکنون توسط اداره آب و خیرین ساخته شده و نیازمند اعتبارات بیشتری است.

یک میلیارد تومان وعده داده شده برای جوادآباد از سوی استاندار چه شد؟

در کمیته برنامه ریزی مشترک استان تهران، استاندار قول یک میلیارد تومان به شهر جوادآباد برای انجام پروژه های عمرانی را صادر کرد، اما متأسفانه هنوز خبری از این بودجه نرسیده است.

گفتنی است مقرر شده تا اسفندماه سال جاری نیمی از این بودجه در اختیار شهر جوادآباد قرار بگیرد.

شهر جوادآباد نیازهای متعدد و مشکلات بسیار دارد که با این یک میلیارد تومان می تواند خیلی از معصلات را مرتفع کند و مسئولان باید به وعده های خود جامه عمل بپوشانند.

بنا به گفته رئیس شورای شهر جوادآباد، اگر یک میلیارد تزریق بشود کارهای بسیاری می توان انجام داد و مشکلاتی که در رابطه با آسفالت، تأمین زیر ساخت و مرمت وجود دارد، برطرف می شود.

با توجه به اینکه جوادآباد از بخشهای وسیع استان تهران است و بیشترین محصولات کشاورزی استان تهران از قبیل گندم، صیفی جات، جو، علوفه جات برای دامداری و ... را تـأمین می کند، مسئولان باید توجه بیشتری را به این منطقه مبذول کنند.

وسیع ترین و حاصلخیزترین بخش استان تهران، جوادآباد است، اما به این منطقه کم توجه شده؛ مسئولان استانی و شهرستانی باید تلاش کنند تا این بخش از محرومیت دربیاید.

مردم این بخش در صحنه های مختلف انقلابی همواره حضور داشتند و چند تن از جوانان دلاور خویش را نیز در قیام 15 خرداد سال 42 ورامین، تقدیم انقلاب و نظام کرده اند.

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مینا شمسی