قدرت در کره شمالی تقسیم می شود/"اون" عمه و ارتش را وارد بازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در مطلب اختصاصی خود به نقل از منابع نزدیک به سئول و پیونگ یانگ می نویسد : رهبر جدید و جوان کره شمالی قصد تقسیم قدرت با عمه خود و ارتش این کشور را دارد و نظامیان این کشور وفاداری خود را نسبت به "کیم جونگ اون" اعلام داشته اند.

"جانگ سانگ تائک" 65 ساله و شوهر عمه کیم جونگ اون، در سال 2009 میلادی به عنوان رئیس کمیسیون دفاع ملی کره شمالی انتخاب شده بود.

پیشتر گفته می شد که خواهر بزرگ کیم جونگ ایل (رهبر متوفی کره شمالی) و همسرش که رئیس کمیسیون دفاع ملی کره است احتمالا به عنوان محافظان از کیم جونگ اون تا زمان به قدرت رسیدنش فعالیت کنند. اینکه چه کسی جانشین کیم جونگ ایل خواهد شد برای امنیت منطقه شبه جزیره کره بسیار مهم به شمار می ‌رود.



اطلاعات بسیار اندکی در مورد کیم جونگ اون که گفته می‌شود حدود ۲۸ سال دارد و در سوئیس تحصیل کرده وجود دارد. وی دو برادر بزرگ دیگر نیز دارد، اما کیم جونگ ایل بسیار تمایل داشته که کوچکترین فرزندش جانشینش شود.

روز دوشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر)، تلویزیون دولتی کره شمالی که خبر درگذشت کیم جونگ ایل، "رهبر اعظم" این کشور را گزارش کرده بود، اعلام کرد که کیم جونگ اون با لقب "وارث کبیر" جانشین پدر شده است.

در اطلاعیه ای که در مورد جانشینی کیم جونگ ایل از تلویزیون دولتی کره شمالی خوانده شد آمده است که "مهار ارابه انقلاب عظیم کره را اینک کیم جونگ اون در دست دارد که وارث کبیر آرمانهای انقلاب و مرام خود اتکایی کشور و رهبر حزب، ارتش و خلق ماست."



این اطلاعیه می افزاید که "رهبری کیم جونگ اون تضمین کننده پیگیری اهداف انقلاب در خلال نسلهای متوالی است، اهدافی که کیم ایل سونگ پایه گذاشت و کیم جونگ ایل به پیروزی هدایت کرد."



اطلاعیه رسمی حکومت کره شمالی حاوی جزئیاتی از چگونگی انتخاب یا انتصاب رهبر جدید و مراسم احتمالی آغاز زمامداری او نیست و مانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی در کره شمالی، از جمله شرح حال کیم جونگ ایل، زندگینانه کیم جونگ اون هم چندان روشن نیست و ابهاماتی در آن وجود دارد.