پیش فروش سکه در 111 شعبه بانک ملی استان البرز آغاز شد

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیش فروش سکه تمام بهار آزادی منقش به تصویر امام خمینی(ره) با قیمت 546 هزار تومان در 111 شعبه بانک ملی استان البرز آغاز شده است.

وی ابراز داشت: متقاضیان می توانند با ارائه اصل و تصویر کارت شناسایی و تکمیل فرم تعهدنامه اقدام به پیش خرید سکه تمام بهار آزادی کنند.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان البرز گفت: مالیات بر ارزش افزوده در هنگام تحویل سکه محاسبه و دریافت خواهد شد.

وی ادامه داد: زمان پیش فروش سکه بهار آزادی از 29 آذر ماه سال جاری در تمام شعب بانک ملی استان آغاز شده است.

زارع افزود: افرادی که برای پیش خرید سکه بهار آزادی ثبت نام کرده اند می توانند حداکثر سکه خود را بعد از یک دوره چهار ماه از همان شعبه مربوطه دریافت کند و پیش خرید سکه نیز نامحدود است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان البرز اظهار داشت: افرادی که بعد از ثبت نام، از پیش خرید سکه منصرف شده اند صرفاً اصل مبلغ پیش پرداخت به آنها مسترد خواهد شد.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان البرز ابراز داشت: مشتریانی که اقدام به پیش خرید مسکوک طلا کرده اند حداکثر به مدت دو ماه پس از موعد تحویل، فرصت دارند جهت دریافت مسکوک طلا خود به شعبه مربوطه مراجعه کنند و در صورت عدم مراجعه متقاضی باید از طریق اداره امورشعب متبوع اقدام کرده و مبلغی متناسب با مدت زمان تاخیر بابت هزینه نگهداری بانک مرکزی پرداخت کند.