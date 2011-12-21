۸۰۰ هزار شناسنامه در زنجان مکانیزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب حسینی در جمع خبرنگاران افزود: موضوع ثبت احوال به سال های اخیر باز نمی گردد و این در حالی است که در صدر اسلام دسته بندی و آمارگیری از احوال شخصی مردم در دستور کار بود.



حسینی، ادامه داد: به دلیل تمدن شهر نشینی و افزایش جمعیت در شهرها نیاز به آمار دقیق و به موقع بیش از گذشته است چرا که این آمار می تواند پایه برنامه ریزی مسئولان باشیم.



وی با اشاره به اینکه چهار واقعه مهم تولد، وفات، ازدواج و طلاق نقش تاثیرگذاری در تصمیم گیری مدیران کشوری دارد، یادآور شد: همزمان با هفته ثبت احوال هفت موضوع مهم و اساسی در استان مورد توجه قرار می گیرد.



مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان با اشاره به اینکه دقت و صحت اطلاعات افراد امرمهمی در ثبت احوال است گفت: فرهنگ سازی برای ارائه آمار و اطلاعات درست افراد در خصوص اسناد می تواند به همکاران و مسئولان ثبت احوال یاری رسانند.



حسینی به فرهنگ نام های اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در استان زنجان طی 9 ماهه اول سال برای پسران نام های ابوالفضل، علی، امیرحسین، مهدی و برای دختران نام های فاطمه، زهرا، ستایش و نازنین زهرا انتخاب شده است.



حسینی به صدور شناسنامه مکانیزه در استان اشاره کرد و گفت: طی پنج سال آتی 800 هزار شناسنامه در استان زنجان با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال مکانیزه خواهد شد.



وی از شناسنامه به عنوان مرجع تمام اسناد دولتی در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد و گفت: با مکانیزه شدن شناسنامه بسیاری از مشکلات مربوط به خطا و اشتباه و جعل شناسنامه های قبلی حل می شود.



حسینی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اتقان اسناد هویتی اشاره کرد و افزود: ثبت احوال مو ظف به اتقان اسناد هویتی است و این نهاد باید سندی غیرقابل نفوذ و قابل اتکا ایجاد کند که هیچ شبهه ای در آن نباشد .



وی در ادامه به یکی دیگر از وظایف ثبت احوال اشاره کرد و گفت: تولید و انتشار آمار جمعیتی چهار واقعه مهم بر عهده این نهاد می باشد.



مدیر کل اداره ثبت احوال استان زنجان ادامه داد: در سال جاری 700 هزار سند از سیستم کاغذی به سیستم دیجیتال تبدیل خواهد شد که تاکنون 668 هزار سند اسکن شده و نزدیک به 350 هزار سند روی پایگاه بارگذاری شده است.