آغاز ساخت خط لوله جدید صادرات نفت ایران در خلیج فارس

مهدی فکور در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید روزانه نفت خام از میادین مناطق مرکزی ایران به 500 هزار بشکه در روز، گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 165 هزار بشکه نفت خام در مناطق مرکزی ایران تولید می شود.

مدیرعامل شرکت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی در کنار طرحهای افزایش ظرفیت تولید نفت، پروژه هایی به منظور افزایش ظرفیت انتقال نفت به مبادی مصرف و صادراتی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: هم اکنون 2 پروژه جدید انتقال نفت خام در مناطق مرکزی ایران به طور همزمان مراحل اجرایی را پشت سر می گذارد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه با اشاره به ساخت یک خط لوله جدید صادرات نفت ایران، اظهار داشت: قرار است با ساخت یک خط لوله جدید نفت تولیدی در مناطق مرکزی ایران برای صادرات به منطقه گوره در حاشیه خلیج فارس منتقل شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه همچنین از ساخت یک خط لوله جدید برای انتقال نفت خام ترش به پالایشگاههای شمال کشور خبر داد و افزود: ساخت و لوله گذاری خط لوله نفتی سبزآب به قطر 24 اینچ برای انتقال نفت به شمال کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به ساخت یک خط لوله 18 تا 20 اینچی به طول 130 کیلومتر برای انتقال نفت به مناطق غربی ایران، تاکید کرد: با ساخت این خطوط لوله امکان افزایش ظرفیت تولید و انتقال نفت و رفع محدودیتهای تولیدی فراهم می شود.

به گفته مدیر عامل شرکت مناطق مرکزی ایران در شرایط فعلی امکان تولید روزانه 176 هزار بشکه نفت خام در مناطق مرکزی وجود دارد که به دلیل محدودیت در انتقال کمی از این تولید کاهش یافته است.

به گزارش مهر، بهمن ماه سال گذشته قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی به ارزش تقریبی 1.3 میلیارد دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شد.

از سال گذشته عملیات اجرایی ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از آبادان - اهواز - اراک به ری آغاز شد.

طول خط لوله انتقال نفت سبزآب به ری حدود 650 کیلومتر بوده که با بهره برداری از این پروژه در مجموع ظرفیت انتقال نفت خام ایران حدود 450 هزار بشکه در روز افزایش می یابد. هدف از اجرای این قرارداد انتقال نفت خام ترش و سنگین میادین نفتی دزفول شمالی به پالایشگاههای کرمانشاه، شهریار تبریز، امام خمینی شازند و پالایشگاه تهران است.

براساس برنامه زمان بندی، پیش بینی می شود ساخت این خط لوله تا سال 1392 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به پایان برسد.