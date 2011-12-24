ایران :

وزیر اقتصاد از بازبینی سیاست‌های ارزی خبر داد؛ سقوط قیمت ارز اعمال مدیریت دولت

کارت ملی هوشمند جایگزین شناسنامه می‌شود

با مقاومت هاشمی رفسنجانی در برابر تغییرات؛ سرنوشت دانشگاه آزاد پیچیده تر شد

طی روزهای گذشته صورت گرفت؛ حملات تروریستی در عراق و سوریه

تفاهم:

آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس نهم

رئیس جمهور در دیدار با مردم شرق تهران تصریح کرد: مکاتبه با افراد پردرآمد برای انصراف

رتبه دوم سرمایه گذاری به صنعت مس اختصاص یافت

تهران امروز:

بازار دلار خطرناک شد؛ نرخ دلار در بازار آزاد از یک هزار و 600 تومان به یک هزار و 420 تومان کاهش یافت

بازگشت دنیزلی به پرسپولیس پس از پنج سال

برادر شهید تهرانی مقدم: به زودی جدیدترین دستاورد شهید مقدم رونمایی می‌شود



جام جم :

دعوتنامه انصراف برای یارانه‌بگیران پردرآمد

آغاز ثبت نام نامزدها؛ انتخابات مجلس کلید خورد

آیت‌الله جنتی: با اجرای موفق هدفمندی یارانه‌ها دیگر گرسنه‌ای نداریم

جوان:

دعوت تهران برای بازدید بازرسان آژانس؛ ایران با RQ-170 پای میز مذاکره با 1+5 می‌رود

ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس نهم از امروز تا دهم دی‌ماه ادامه دارد؛ مجلس نهم کلید خورد

حجت‌الاسلام محمدیان خبر داد؛ انتخابات رئیس دانشگاه آزاد 21 دی



حمایت:

رئیس قوه قضائیه: استقلال دستگاه قضائی بی نظیر است

انفجارها دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت؛ ناامن سازی سوریه راز جمعه خونین دمشق

کاهش محرومیت شیث و افزایش مخالفت‌ها

نمایش اقتدار ایران از هرمز تا خلیج عدن



خراسان:

آغاز ثبت‌نام‌های انتخابات مجلس نهم

فرزین: با همکاری دستگاه‌ها نسبت به حذف یارانه دهک‌های بالا اقدام خواهد شد

احتمال حذف سهمیه‌بندی بنزین در مرحله دوم هدفمندی

مذاکرات روسای جمهور ایران و ارمنستان در ایروان



دنیای اقتصاد:

نامه می‌آید در صورت تمایل انصراف دهید؛ مکاتبه یارانه‌ای با پردرآمدها

تعلیق روابط ترکیه و فرانسه

به دنبال تلاطم چند روزه اتفاق افتاد؛ آرامش دلار در آخر هفته



شرق:

استانداران قزوین و سیستان و بلوچستان در آستانه انتخابات ابقا شدند؛ ترمز تغییرات استاندارها کشیده شد

دنیزلی پیش از ورود به تهران: می‌خواهم با پرسپولیس قهرمان آسیا شوم

سعید لیلاز: جنبش وال استریت خواستار نابودی نظام سرمایه داری نیست



فرهیختگان:

دولت گام پنج ساله را در فاز دوم برمی‌دارد؛ جدی شدن تک نرخی تا پایان سال

عراق و سوریه، کانون انفجار؛ صدها نفر در دمشق و بغداد کشته شدند

جولان و هفت شیر و یک میمون در پایتخت



قدس:

مکاتبه برای انصراف؛ حذف یارانه اقشار مرفه عملیاتی شد

فرمانده نیروی دریایی: بستن تنگه هرمز به تصمیم بزرگان نظام بستگی دارد

دست رد چین و روسیه بر سینه آمریکا؛ مخالفت جدی پکن و مسکو با تحریم نفت ایران



کیهان:

در پی شکست و عقب نشینی خفت بار اشغالگران اتفاق افتاد؛ انتقام خونین آمریکا از ملت مقاوم عراق

در پی پذیرش نسل کشی ارامنه؛ ترکیه روابط با فرانسه را به حال تعلیق درآورد

افتتاح مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک با حضور رئیس جمهور

خویینی ها: عدم حضور اصلاح طلبان مشارکت مردم در انتخابات را پایین نمی‌آورد



ملت ما:

محمد خوش چهره: ورود جریانی سازمان یافته با توزیع پول به انتخابات

جریمه‌های جدید از امروز: مراقب پلیس‌های نامحسوس و دوربین‌ها باشد

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تثبیت 4 میلیون شغل با ساخت مسکن مهر

عوض حیدرپور مطرح کرد: احتمال ترور برخی نامزدها در انتخابات



وطن امروز:

انفجارهای زنجیره‌ای در عراق و سوریه بیش از 110 کشته بر جای گذاشت؛ خط آتش آمریکا از بغداد تا دمشق

رئیس جمهور خبر داد: نامه نگاری با پولدارها برای انصراف از دریافت یارانه

رویات سرداران از آخرین پروژه شهید تهرانی مقدم؛ موشکی که همه گره‌ها را باز می‌:ند

هفت صبح:

گشایش ال‌سی برای واردات از امارات ممنوع شد؛ خداحافظ دوبی!

آرامش موقت اژدهای دلار؛ دلار در آخر هفته 160 تومان ارزان شد

سبقت میلیمتری فرهادی از اسکورسیزی؛ "جدایی نادر از سیمین" با پیشی گرفتن از "هوگو" ساخته اسکورسیزی بهترین فیلم سال از نظر کاربران IMDB شد

همشهری:

امروز و با آغاز ثبت نام نامزدها؛ انتخابات مجلس کلید خورد

تهران، میزبان مدیران شهری 30کشور

انفجارهای خونین در بغداد و دمشق

