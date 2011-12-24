بازتاب جهانی رزمایش ولایت 90 /اقتدار ایران از تنگه هرمز تا اقیانوس هند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از امروز رزمایشی 10 روزه را در منطقه شرق تنگه هرمز، دریای عمان، خلیج عدن و شمال اقیانوس هند در مساحتی دو میلیون کیلومتر مربعی آغاز کردند.

"حبیب الله سیاری" فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در عرشه ناوشکن جماران حضور داشت با اشاره به آغاز رزمایش "ولایت 90" تاکید کرد: نیروهای دریایی ایران هم اکنون در مدار 20 درجه جغرافیایی منطقه عملیات موضع گرفته اند.

به گزارش العالم، دریادار سیاری خاطرنشان کرد: این برای نخستین بار است که رزمایشی در منطقه ای به این وسعت (دو میلیون کیلومتر مربع) برگزار می شود. وی با تاکید بر اینکه رزمایش اخیر شامل بستن تنگه هرمز نمی شود افزود: نمایش عزم، اراده، اقتدار و قدرت دفاعی نیروهای مسلح و توان بازدارندگی نیروی دریایی در آبهای بین المللی از مهمترین اهداف این مانور است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کردن تاکتیکهای جدید از سوی زیردریایی ها و آزمودن توان نیروی دریایی در ایجاد ثبات و برقراری امنیت در منطقه عملیات را از جمله دیگر اهداف این رزمایش دانست.

برگزاری رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش کشورمان در منطقه استراتزیک خلیج فارس از صبح امروز با واکنش خبرگزاریها و رسانه های بین المللی همراه بود.



ناوشکن جماران

خبرگزاری فرانسه در خبری با این عنوان "آغاز رزمایش ایران در منطقه تنگه هرمز" نوشت : این رزمایش در منطقه ای انجام می شود که 40 درصد از تجارت جهانی نفت از آن عبور می کند.

این خبرگزاری با اشاره به مرحله نخست این مانورها که در شرق تنگه هرمز، دریای عمان و خلیج عدن برگزار می شود تاکید کرد: در اوایل دسامبر گذشته انتشار شایعاتی درباره انجام این رزمایش سبب شد تا قیمت جهانی کمی افزایش یابد.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشت : رزمایش 10 روزه ایران در تنگه هرمز نگرانیها درباره بسته شدن بزرگترین گذرگاه استراتژیک نفت جهان در صورت درگیری نظامی میان تهران و غرب را افزایش داده است.

این خبرگزاری تاکید کرد: این رزمایش در حالی آغاز شده که اخیرا تنشها میان غرب و ایران درباره برنامه هسته ای تهران افزایش یافته است.

شبکه های خبری العربیه و الجزیره وابسته به حکومتهای عربستان و قطر نیز در گزارشهایی به پوشش رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش کشورمان در منطقه استراتژیک تنگه هرمز پرداختند. شبکه العربیه دقایقی پیش با حضور یک کارشناس امنیتی از منطقه خلیج فارس درباره این رزمایش به گفتگو نشست و هدف ایران از رزمایش را نمایش قدرت دفاعی و بازدارندگی دریایی اش دانسته است.

شبکه تلویزیونی ال بی سی لبنان، روزنامه البیان امارات، خبرگرازی کویت، پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، روزنامه الحیات لندن، روزنامه القدس العربی و خبرگزاری فلسطین الیوم هم امروز در گزارشهای مختلفی به رزمایش نیروی دریایی ایران در منطقه تنگه هرمز پرداختند.