به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "این مناقشه کجا قرار خواهد گرفت: علم، دین و طبیعت گرایی" اثر آلوین پلنتینگا فیلسوف دین معاصر از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

دکتر آلوین پلنتینگا استاد کامل فلسفه دانشگاه نتردام و فیلسوف دین معاصر در مورد نسبت میان علم و دین به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که نزاع میان علم و دین نزاع و اختلافی سطحی است. از سوی دیگر هماهنگی و همسویی میان دین و ادیان توحیدی بسیار عمیق است.

وی افزود: از سوی دیگر نسبتی میان طبیعت گرایی و علم نیز وجود دارد. شاید جالب باشد بدانید که هماهنگی و همسویی میان علوم و طبیعت گرایی سطحی است. از سوی دیگر منازعه و اختلاف میان این دو بسیار عمیق و جدی است.

فیلسوف دین معاصر تأکید کرد: ادیان توحیدی از جمله مسیحیت، یهودیت و اسلام معتقدند که خدا همه جهان را خلق کرده است. همچنین بر اساس این ادیان خدا بر همه چیز تواناست و به همه چیز علم دارد و خیر مطلق است.

مؤلف "این مناقشه کجا قرار خواهد گرفت" در ادامه افزود: طبیعت گرایی در نظر من اندیشه‌ای است که بر اساس آن خدایی وجود ندارد. همچنین بر اساس این اندیشه چیزی شبیه به خدا نیز وجود ندارد.

پلنتینگاه در ادامه تصریح کرد: باید توجه داشت که رویکرد طبیعت گرایی از رویکرد الحادگرایی قوی تر است. چرا که دایره و گستره طبیعت گرایی وسیعتر از الحادگرایی است. یعنی شخص نمی‌تواند طبیعت گرا باشد بدون اینکه ملحد باشد.

استاد دانشگاه نتردام تأکید کرد: باید توجه داشت که رویکرد طبیعت گرایی نیز به پرسشهای بشر در خصوص خالق و هستی پاسخ می‌دهد. یعنی طبیعت گرایی مسائل و پرسشهایی از جمله وجود خدا، جایگاه انسان در هستی و جهان پس از مرگ را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای آنها پاسخهایی دارد.

این فیلسوف دین معاصر یادآور شد: از آنجا که این رویکرد به پرسشهایی اینچنینی می‌پردازد می توان از آن به عنوان "شبه دین" نام برد.

پلنتینگا در پایان یادآور شد: بر این اساس اگر طبیعت گرایی را دین یا شبه دین بنامیم در این صورت اختلافی عمیق با علم دارد. ولی میان علم و ادیان توحیدی اختلاف عمیقی نمی‌توان یافت.

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آلوین پلنتینگا یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. آثار پلنتینگا طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گیرند. در سال 1980 میلادی نشریه تایم با بررسی فلسفه دین از پلنتینگا به عنوان برجسته‌ترین فیلسوف دین یاد کرده بود. او رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا و رئیس انجمن فیلسوفان مسیحی نیز بوده است.