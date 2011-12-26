کوکائین ؛ دام جدید مافیا برای طبقه مرفه

به گزارش خبرنگار مهر، کوکائین ماده مخدری است که اثر مخرب آن دهها برابر مخدرهای سنتی است. ماده مخدری که مصرف آن از دهه 70 به بعد در میان قشر مرفه جامعه رواج پیدا کرد و اکنون با گذشت 20 سال روند اعتیاد به این ماده کشنده افزایش بی سابقه ای یافته است. کوکائین که از ماده کوکا گرفته می شود بیشتر در کشورهای حوزه آمریکای جنوبی و لاتین کشت می شود و در ایران به دلیل مسافت طولانی با محل کشت با قیمتهای بسیار گرانی و در اماکنی خاص توزیع می شود.

کوکائین ماده مخدر قشر مرفه/ هر گرم 120 هزار تومان

در میان مواد مخدر موجود در بازار ایران کوکائین گرانترین ماده موجود است. ماده ای که مصرف هر گرم آن 120 هزار تومان هزینه دارد. براساس تحقیقات انجام شده در میان معتادان کوکائین 95 درصد آنها دارای وضعیت مالی بسیار خوب هستند و برخی از آنها تنها برای تفریح اقدام به کشیدن این مواد می کنند.

رامتین یکی از جوانان معتاد به کوکائین می گوید: ابتدا در مهمانی های شبانه برای شاد شدن کوکائین مصرف می کردم اما کم کم به این ماده معتاد شدم و دیگر نتوانستم آن را ترک کنم. روزی 700 هزار تومان کک مصرف می کنم تا بتوانم سرپا باشم.

اعتیاد به کوکائین مثل هروئین است و ترک آن بسیار سخت است. این ماده مخدر خطرناک به عنوان پای ثابت برخی مهمانی های شبانه در شمال شهر مورد استفاده قرار می گیرد و روزانه چندین جوان دیگر را به دام اعتیاد می کشاند. ماده ای که گفته می شود تا 120 میلیون تومان در هر کیلو معامله می شود.

شادی یکی دیگر از دختران معتاد به کوکائین می گوید: اولین بار پس از مصرف حس خیلی خوبی داشتم و سه روز در این دنیا نبودم. شاد شاد بودم و هیچ غمی نداشتم. وقتی می خواستم ناراحتی هایم را فراموش کنم مقداری از این ماده مصرف می کردم اما بعد از مدتی فهمیدم اعتیاد دارم و دیگر بی کوکائین نمی توانم زندگی کنم. دو بار برای ترک اقدام کردم اما بازهم توسط دوستانم در مهمانی معتاد شدم.

آمریکا رتبه اول مصرف کوکائین در دنیا/ آماری از معتادان ایرانی در دست نیست

در حالی که 15 میلیون نفر در جهان به کوکائین معتاد هستند آمریکا رتبه نخست مصرف کنندگان کوکائین را دارد. همچنین اسپانیا با داشتن سه معتاد در میان یکصد جمعیت خود رتبه نخست اعتیاد به کوکائین را در میان کشورهای اروپایی دارد. اگرچه آمارها در مورد ایران هنوز مشخص نیست اما دکتر محمد علی جعفرنژاد کارشناس اعتیاد در این باره به مهر می گوید: به نظر نمی رسد تعداد معتادان کوکائین در ایران نگران کننده باشد اما با توجه به رواج این ماده در مهمانی های شبانه و حجم ورود مواد مخدر جدید به بازارهای جهانی این موضوع می تواند در آینده نگران کننده باشد.

او تاکید می کند: متاسفانه افراد معتاد به این ماده مخدر پس از مدتی پرخاشگر شده و اقدام به ناسازگاری کرده و اطرافیان از وضعیت آنها به ستوه می آیند. توهمات ایجاد شده در مصرف کنندگان کوکائین با شیشه یکسان است و نمی توان گفت این ماده اعتیاد ندارد.

کوکائین دام موساد است/ افزایش نگران کننده اعتیاد به کوکائین

اما با وجود اینکه جعفرنژاد آمار معتادان کوکائین را نگران کننده نمی داند مجید ابهری استاد دانشگاه و آسیب شناس در این باره به مهر می گوید: کوکائین یکی از مواد مخدر گروه هایپرها است که ریشه آن از ماده کولا در کلمبیا و پرور و بخشی از آمریکای لاتین به دست می آید. هم اکنون مافیای موساد در حال ترانزیت مواد مخدر به ایران از طریق خاک عراق است. این مواد بیشتر از طریق مسافران یا از روشهای غیر متعارف وارد می شود. قیمت بالای این ماده مخدر باعث شده است تا خرده فروش با مخلوط کردن کوکائین و هروئین خالص مواد ناخالص را به مشتریان بدهد.کوکائین دام موساد است/ افزایش نگران کننده اعتیاد به کوکائین

شیوع مصرف کوکائین در میان هنرمندان و ورزشکاران

مصرف کوکائین در میان هنرمندان و ورزشکاران در سالهای اخیر افزایش یافته است. تاکنون بارها اخبار مختلفی از اعتیاد هنرمندان و ورزشکاران ایرانی به کوکائین گزارش شده است. در آخرین مورد نیز تست یک فوتبالیست لیگ برتری مثبت اعلام شد. بازیکنی که متهم به استفاده از مواد نیروزاست «س.ع.ح» نام دارد. این بازیکن در سال اول حضور خود در لیگ برتر با چنین اتهامی روبرو شده است. گفته می شود بازیکن دوپینگی تنها چهار سال از حضور در میادین محروم می شود.

در همین حال بسیاری از هنرمندان نیز که با چند فیلم مشهور می شوند برای نشان دادن حس روشنفکری یا رهایی از تنهایی به کوکائین پناه می برند. ابهری در این باره می گوید:ا ز آنجا که استفاده از کوکائین در جامعه ایران امتیازی برای روشنفکری و هنرمندی در سطح بالا تلقی می شود در محافل شبه روشنفکری یا بزم های شبه هنری کوکائین دست به دست می شود.

یکی از هنرمندان نه چندان مشهور در این باره می گوید: پس از چند بار حضور در جمع های هنرمندان متوجه شدم برخی از آنها در میهمانی ها کک مصرف می کنند. من نیز متاسفانه در این ورطه غوطه ور شدم و امروز که آلوده‌اش شده‌ام با گذشت چهار ماه از اعتیاد دیگر کسی سراغی از من نمی گیرد.

کوکائین هم ردیف مواد مخدر سنتی است

مجازات مصرف کنندگان کوکائین به علت موارد نادر آن همیشه در سایه ای از ابهام وجود داشته است. عیسی خرازانی بازپرس شعبه سوم دادسرای ورامین در این باره می گوید: مجازات کوکائین هم ردیف مواد مخدر سنتی است و مجازات آن با تریاک برابری می کند. تاکنون به شخصه هیچ پرونده ترانزیت کوکائین را بررسی نکرده ام. به نظر نمی رسد سونامی کوکائین وجود داشته باشد اما نمی توان وجود آن را در کشور نفی کرد.

تاثیر کوکائین روی مغز و سیستم عصبی

اما کوکائین چه آسیبهای بر سلامت روان و جسم مصرف کنندگان دارد. دکتر محمد کمال نیا در خصوص عوارض کوکائین به مهر می‌گوید: کوکائین می تواند موجب بی نظمی های قلبی شده و باعث مرگ ناگهانی شود. در واقع بسیاری از افراد مشهور در اثر مصرف کوکائین، جان خود را از دست داده اند. در طول مصرف طولانی مدت گشاد شدن مردمک، کاهش اشتها، اشکال در ادرار کردن، کاهش وزن، کم خونی، رنگ پریدگی، اختلال در هضم غذا، تهوع، اسهال، لرزش و تشنج، پرش عضلات، آب ریزش دائمی بینی، و کاهش نیروی جنسی بروز خواهد کرد.

به گفته وی ، چنانچه فرد کوکائین را از راه بینی استنشاق کند، در درازمدت امکان خونریزی مکرر از بینی و سوراخ شدن تیغه های بینی وجود دارد.

با این همه افزایش مصرف کوکائین در میان قشر مرفه جامعه واقعیتی انکارناپذیر است که نمی توان به دلیل شیوع کمتر مصرف آن در مقایسه با مخدرهایی همچون تریاک، شیشه و کراک آن را نادیده گرفت. پدیده ای که بنا به گفته آسیب شناسان اجتماعی گسترش در سالهای اخیر در میان برخی اقشار جامعه گسترش یافته و تهدیدی جدی برای جوانان این طبقه از جامعه محسوب می شود.

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گزارش: مجید غمخوار





