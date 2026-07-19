به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین‌های اخیر، اظهار کرد: انسجام و مشارکت مردم سرمایه بزرگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین است.

وی افزود: همه اعزام‌ها باید با هماهنگی ستاد مرکزی انجام شود و معاونان استانداری مسئولیت مستقیم پشتیبانی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را برعهده دارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر تأمین خودرو، کامیون، اتوبوس، سوخت، آمبولانس، تجهیزات مورد نیاز مواکب و خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد و گفت: تجربه سال گذشته نشان داد باید برای بازگشت زائران نیز برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

رحمانی اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران موظف هستند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بدون نگاه بخشی، در برگزاری باشکوه مراسم اربعین مشارکت کنند و اقدامات ستاد نیز به صورت روزانه رصد و نواقص احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.