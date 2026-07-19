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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

اربعین امسال باشکوه‌ترین راهپیمایی تاریخ؛ همه دستگاه‌ها پای کار باشند

اربعین امسال باشکوه‌ترین راهپیمایی تاریخ؛ همه دستگاه‌ها پای کار باشند

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به شرایط حساس کشور، اربعین امسال باید باشکوه‌ترین راهپیمایی تاریخ باشد و همه ظرفیت‌های استان برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین‌های اخیر، اظهار کرد: انسجام و مشارکت مردم سرمایه بزرگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین است.

وی افزود: همه اعزام‌ها باید با هماهنگی ستاد مرکزی انجام شود و معاونان استانداری مسئولیت مستقیم پشتیبانی، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها را برعهده دارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر تأمین خودرو، کامیون، اتوبوس، سوخت، آمبولانس، تجهیزات مورد نیاز مواکب و خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد و گفت: تجربه سال گذشته نشان داد باید برای بازگشت زائران نیز برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

رحمانی اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران موظف هستند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بدون نگاه بخشی، در برگزاری باشکوه مراسم اربعین مشارکت کنند و اقدامات ستاد نیز به صورت روزانه رصد و نواقص احتمالی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

کد مطلب 6892758

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