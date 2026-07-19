به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کریمی، معاون مسافری راهآهن جمهوری اسلامی ایران با تشریح جزئیات پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای دو مناسبت مهم مذهبی اربعین و ۲۸ صفر گفت: فروش بلیت سفرهای اربعین از فردا (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) آغاز میشود.
وی افزود: در مرداد ماه امسال دو مناسبت مذهبی و دو رویداد مهم پیش رو داریم که نیازمند برنامهریزی ویژهای در حوزه حملونقل ریلی است. به همین منظور، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری را در دو مرحله طراحی کردهایم.
کریمی در توضیح مرحله نخست که مربوط به مراسم اربعین حسینی(ع) است، بیان کرد: از فردا (دوشنبه، ۲۹ تیر ماه) ساعت ۸:۳۰ صبح، هموطنانی که قصد دارند در این مراسم شرکت کنند، میتوانند برای تهیه بلیتهای مربوط به نیمه دوم مردادماه، به سکوهای مجاز اینترنتی یا دفاتر خدمات مسافرتی سراسر کشور مراجعه کنند.
زمان فروش بلیت ۲۸ صفر متعاقباً اعلام میشود
معاون مسافری شرکت راهآهن در پایان در خصوص زائرانی که قصد سفر به مشهد مقدس برای مراسم ۲۸ صفر را دارند نیز خاطرنشان کرد: زمان پیشفروش بلیت این ایام را متعاقباً از طریق رسانههای رسمی و سایتهای معتبر اطلاعرسانی خواهیم کرد. اما از هموطنان درخواست داریم که اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند تا در زمان مقرر بتوانند نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
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