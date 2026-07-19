تشدید رصد بازار در خراسان جنوبی؛ از کشف احتکار تا شناسایی ۱۸ انبار

محمد جعفر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات مستمر دستگاه قضایی و پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با اخلال در نظام توزیع کالا، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتکار لوازم خانگی در شهرستان بیرجند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و اطمینان از صحت گزارش‌های واصله، مأموران با هماهنگی مرجع قضایی دو انبار را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند که در نتیجه آن، چهار هزار و ۶۶۸ قلم انواع لوازم خانگی و آشپزخانه از برندهای مختلف که به صورت غیرقانونی نگهداری شده بود، کشف شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه برای متهم پرونده قضایی تشکیل و وی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

عبداللهی با تأکید بر اینکه برخورد با احتکار، قاچاق، عرضه خارج از شبکه و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد، گفت: دستگاه قضایی از همه ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از حقوق مردم و حفظ آرامش بازار استفاده خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز، از جمله احتکار، قاچاق و عرضه خارج از شبکه، موضوع را از طریق سامانه خبری ۰۳۰۱۱۰ گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی قانونی انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به نظارت مستمر بر انبارهای نگهداری کالا افزود: پایش انبارها از طریق سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها به صورت مستمر انجام می‌شود و در کنار آن، بازرسی‌های میدانی نیز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی همچنان نسبت به ثبت انبارها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه‌های مربوط سهل‌انگاری می‌کنند، اظهار کرد: ثبت دقیق اطلاعات انبارها و گردش کالا یک الزام قانونی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه تشکیل پرونده‌های تخلف را فراهم کند.

عبداللهی از اتاق اصناف و فعالان اقتصادی خواست نسبت به ثبت به‌موقع اطلاعات در سامانه‌های مربوط اهتمام بیشتری داشته باشند و افزود: شفافیت در فرآیند توزیع کالا، علاوه بر پیشگیری از تخلفات، به تنظیم بهتر بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کمک می‌کند.

وی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار استان گفت: روزانه قیمت ۱۳ هزار و ۳۶۴ قلم کالا در سطح خراسان جنوبی رصد می‌شود و طی دو ماه گذشته نیز ۱۸ انبار متخلف شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی درباره وضعیت بازار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت در ماه‌های اخیر مربوط به چای بوده و در مقابل، قیمت برنج ایرانی به دلیل کاهش تقاضا، گرمای هوا و افت قدرت خرید مردم روند کاهشی داشته است.

عبداللهی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی از ابتدای سال جاری افزود: در این مدت چهار هزار و دو مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز نگهداری کالا انجام شده که در نتیجه آن ۴۳۹ پرونده تخلف برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده را بیش از ۱۶۳ میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: همکاری دستگاه قضایی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای نظارتی در برخورد با متخلفان اقتصادی ادامه خواهد داشت و هرگونه اقدام برای اخلال در بازار، احتکار یا تضییع حقوق مردم با واکنش قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.